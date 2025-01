„Mehr als drei Jahre nach dem Ende unseres Internatsbetriebes hat die Schulstiftung Freiburg als unser Schulträger entschieden, den Begriff ,Heimschule‘ aus unserem Schulnamen zu streichen, erklärt die Ettenheimer Bildungseinrichtung in einer Mitteilung.

Die Streichung hatte zuvor in Besprechungen in den Gremien der Schule eine Mehrheit gefunden, ebenso wie der neue Name: St.-Landolin-Schule. „Auch wenn an vielen Stellen des Schullebens, unseres Schulgebäudes und nicht zuletzt im Volksmund die ,Heimschule‘ noch etwas weiterleben wird, benutzen wir ab jetzt natürlich unseren neuen Namen“, heißt es in der Mitteilung.

In diesem Zuge wurden das Logo und die Homepage erneuert. Sie ist nun unter www.landolin-schule.de erreichbar.

Termine für neue Schüler und Eltern

Die St.-Landolin-Schule gibt zudem Termine bekannt. Sie stellt sich und ihr Angebot vor. Interessierte Schüler und Eltern sind eingeladen zum Info-Abend zu den Beruflichen Schulen (Berufliche Gymnasien und Berufskolleg 1) am Mittwoch, 29. Januar , ab 19 Uhr in der Aula. Einen Tag der offenen Tür an der Realschule gibt es am Freitag, 7. Februar, ab 15.30 Uhr. Ein Tag der offenen Tür am Gymnasium kann am Samstag, 8. Februar , ab 10 Uhr besucht werden. Eine Anmeldung über die Homepage ist erwünscht.