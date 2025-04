Wo einst Ferkel quiekten, wird bald ein großer Schaugarten mit unterschiedlichen Pflanzen, Steinen und Pflasterarbeiten entstehen – und zwar auf dem Birkenhof bei Holzhausen.

„Wir werden ja auch nicht jünger“, sagt dessen Besitzer Roland Frommer. Die Schweine habe er schon in den 90er-Jahren aufgegeben, seitdem seien viele Gebäude des Hofes ungenutzt geblieben.

Bis sich vor zwei Monaten die „Greenmanufaktur“, eine Landschaftsgärtnerei mit elf Mitarbeitern, gründete und bei ihm aufs Gelände zog. „Die Frommers sind die Schwiegereltern meiner Schwester“, klärt Landschaftsgärtner-Meister Sebastian Schmidtke die Hintergründe auf.

Er habe schon seit Jahren seine Werkstatt auf der Fläche haben können, da sei mit dem Schritt in die Unabhängigkeit die Platzwahl leicht gefallen. Gemeinsam mit Daniel Bleibel, der den kaufmännischen Teil übernimmt, leiten sie die „Manufaktur“ und seien von Pflegearbeiten in Gärten über deren Planung und Gestaltung bis hin zu Fassadenbegrünung breit aufgestellt.

10 000 Euro Förderung möglich

Das ist der Punkt, wo Bürgermeister Jens Keucher einspringt. „Hier können Bürger unser Förderprogramm ‚Außen fördert Innen‘ in Anspruch nehmen“, ruft er einen Gemeinderatsbeschluss in Erinnerung.

Beim Verkauf von Bauland fließt nämlich ein gewisser Betrag in einen Fördertopf, aus dem Dach- oder Fassadenbegrünung zu 50 Prozent – maximal mit 10 000 Euro bezuschusst werden können.

Gärtner bei „Sulz blüht“

„Schon am ersten Tag kamen die Bienen zu den neuen Blumen an den Wänden“, erinnert sich Schmidtke an seine vergangenen vertikalen Pflanzeninstallationen.

Doch den meisten Sulzern wird die Greenmanufaktur nicht durch Fassadenbegrünungen, sondern durch die Teilnahme bei „Sulz blüht“ aufgefallen sein. „Die Resonanz der Leute war einfach toll“, blickt der Gärtner zurück.

Die Pflanzenkästen seien einfach der Hingucker gewesen. „Die Menschen sind geradezu angestanden, um mit uns ins Gespräch zu kommen“, freut er sich.

„Toll, einen Garten zu gestalten“

Wenn der Schaugarten fertiggestellt sei, werde es natürlich noch eine Extra-Feier geben, verspricht er. „Das wird dann wie eine kleine Gartenschau“, sagt Schmidtke augenzwinkernd Richtung der großen Veranstaltung 2023 in Balingen.

„Es ist einfach toll, einen Garten zu gestalten“, schwärmt er von seiner Arbeit. Sei es beim ersten Gespräch, wo beispielsweise nur eine Schotterfläche da sei, über die Planungsentwürfe bis hin zur tatsächlichen Umsetzen.

Ein gutes Team

„Ich sehe immer direkt, was ich an dem Tag geschafft habe“, kommt er auf die Ergebnisse des Pflanzensetzens und Pflasterns zu sprechen. Und auch die Arbeit im Freien sei etwas, was ihm sehr gefalle.

Auf das Logo ist man bei der „Greenmanufaktur“ stolz. Foto: Schneider

Zwar habe er eine Top-Mannschaft – „es ist ein familiäres, freundschaftliches Verhältnis hier“– mit drei Meistern und vielen gelernten Gärtnern, doch seien einige schon im fortgeschrittenen Alter.

Ausbildungsplätze sollen kommen

„Da müssen junge nachkommen“, sind sich Bleibel und Schmidtke einig. Deshalb sei es für die gebürtigen Vöhringer auch selbstverständlich, dass sie auch ein Ausbildungsbetrieb werden wollen.

Allerdings müsse bis dahin noch einiges abgearbeitet werden. „Der Ausbildungsstart ist für Sommer 2026 geplant“, gibt der Gärtner einen Ausblick.

Ein besonderes Logo

Stolz ist er auch auf das Logo. Auf der einen Seite ist eine Pflanze, auf der anderen das Dach eines Hauses zu erkennen. „Das soll sowohl unsere Pflegearbeiten bei Gehölzschnitt als auch die Tätigkeit bei Dachbegrünungen symbolisieren“, erklärt er.

Die „Greenmanufaktur“ liegt zwischen Holzhausen und Mühlheim am Birkenhof 1. Die Homepage lautet www.greenmanufaktur.de.