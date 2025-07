Mit der Eckenweilerin Emilia Welte (RV Pfeil Tübingen) im Feld der Elite Frauen und dem Murgtaler Benjamin Merkel (RMSV Langenbrand) im Feld der M35-Herren hatten gleich zwei Teilnehmer aus unserer Region mit Chancen auf einen WM-Startplatz gemeldet.

Auf dem rund 50 Kilometer langen Rundkurs, den die Starterinnen und Starter zweimal du bewältigen hatten, warteten unter anderem satte 1000 Höhenmeter pro Runde, und die sommerlichen Bedingungen hatten große Teile der Schotterwege in regelrechte Staubpisten verwandelt.

Es reicht nicht ganz

Emilia Welte fuhr ein starkes Rennen, hatte allerdings im Rennverlauf mit Magenproblemen zu kämpfen und konnte daher nicht mehr in die Vergabe der WM-Tickets eingreifen. Dennoch kämpfte sich Welte in 3:56,28 Stunden ins Ziel und belegte Rang 12 im Weltcup-Rennen der Elite-Frauen. Zu Rang sieben und damit zum WM-Ticket fehlten nach etwas mehr als 100 Kilometern am Ende nur 3:21 Minuten.

Magenprobleme

„Leider hat es nicht ganz mit dem WM-Ticket gereicht, aber ich bin mit meiner Leistung und Platz 12 trotz der Magenprobleme zufrieden,“ kommentierte Welte ihren Gravel-Auftritt am Bodensee.

Großes vorgenommen hatte sich in Singen auch Benjamin Merkel im Feld der M35-Herren. Trotz „nicht ganz optimaler Beine“, wie man unter Radfahrern sagt, fuhr Merkel ein tolles Rennen und konnte sich im Laufe des Rennens im rund 80 Mann umfassenden M35er-Feld immer besser in Szene setzen.

3:46,59 Stunden reichen

Am Ende kam Merkel, wie Emilie Welte bei der Damen-Elite, auf Rang 12 der M35 ein und holte sich damit in 3:46,59 Stunden die WM-Qualifikation in dieser Altersklasse. Nach seiner Teilnahme an der MTB-Marathon-WM in Frankreich vor einigen Jahren steht nun also sein zweiter Einsatz im deutschen Nationaltrikot Mitte Oktober an.

Beine „nicht top“

„Auch wenn die Beine heute nicht absolut top waren, fühlte ich mich dennoch über die kompletten Rennzeit richtig gut und konnte alles auf der Strecke zu lassen, was im Tank war. Dass ich mit meinem 12. Platz die WM-Norm erfüllt habe, stimmt mich aber natürlich mehr als glücklich und ich werde es mir nicht nehmen lassen, bei der Gravel-WM im Oktober für Deutschland am Start zu stehen,“ freute Benjamin Merkel.

Aus nach einem Defekt

Masters3-Fahrer Nico Juhasz vom TV Baiersbronn war in Singen ebenfalls am Start und musste das Rennen vorzeitig nach Defekt beenden.

Der Rottweiler Radprofi Jonas Koch in Diensten von Reb Bull-Bora-Hansgrohe musste sich im Sprint um den Tagessieg um eine Sekunde geschlagen geben, holte sich aber als Zweiter des Eliterennens der Männer auch das WM-Ticket und wird aller Voraussicht nach im Oktober in Zuid-Limburg ebenfalls in den Kampf um den WM-Titel mit eingreifen.