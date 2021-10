Igel in Chipstüte gesteckt – Tier verendet qualvoll

Grausame Tierquälerei in Heilbronn

1 Der Igel überlebte die Quälerei nicht. (Symbolbild) Foto: dpa/Armin Weigel

Unbekannte fangen am Wochenende einen kleinen Igel in Heilbronn ein, stecken ihn in eine Chipstüte und verschließen diese. Das Tier erstickt qualvoll. Die Polizei sucht Zeugen.















Link kopiert

Heilbronn - Bislang unbekannte Täter haben am vergangenen Wochenende in Heilbronn einen Igel grausam zu Tode gequält, indem sie ihn in einer Tüte erstickten. Die Polizei sucht Zeugen.

Wie die Beamten berichten, müssen sich der oder die Täter im Zeitraum zwischen Freitagvormittag und Montagvormittag an der Pappelrotunde im Park aufgehalten haben. Dort fingen sie den Igel ein, steckten ihn in die leere Chipstüte und verschlossen diese, sodass das Tier qualvoll verendete.

Außerdem knickten die Unbekannten vier der sieben jungen Pappeln ab und verursachten dadurch einen Sachschaden in Höhe von knapp 2000 Euro. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Heilbronn-Böckingen unter der Telefonnummer 07131/204060 entgegen.