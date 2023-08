Graue Wohnungsnot in VS droht

1 Der Schwarzwald-Baar-Kreis brauche in 20 Jahren 8800 Seniorenwohnungen, prognostiziert die Industriegewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt. Foto: © pikselstock –stock.adobe.com

Die IG Bau schlägt Alarm. Senioren im Schwarzwald-Baar-Kreis drohe eine Wohn-Altersarmut. Sie warnt vor „grauer Wohnungsnot“.









Wohnungs-Annoncen, auf die sich ganze Heerscharen von Mietwilligen melden, oder Besichtigungstermine, die angesichts der Masse in strenge Zeitfenster unterteilt werden – Phänomene, wie man sie in Studentenstädten längst kennt, sind auch in der Region keine Seltenheit mehr.