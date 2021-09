2 Der künftige Bürgermeister Heiko Wehrle mit Ehefrau Nadine und den Söhnen Noah (8) und Luis (11). Foto: Heimpel

Nachdem Bürgermeister Strumberger als Vorsitzender des Wahlausschusses das klare Ergebnis der Bürgermeisterwahl verkündet und dem künftigen Bürgermeister Heiko Wehrle gratuliert hatte gab es eine ganze Reihe offizieller Gratulanten.















Link kopiert

Vöhrenbach - Zuvor hatte direkt in der unteren Festhalle der Wahlausschuss öffentlich getagt und hier die Auszählung aus den Stimmbezirken und damit die Wahl von Heiko Wehrle zum Bürgermeister bestätigt.

Erste Gratulantin war Cornelia Kunkis-Becker, die in Vertretung des Landrats im Namen des Schwarzwald-Baar Kreises dem neuen Bürgermeister gratulierte. Sie hob hervor, welch wichtiges Amt dies sei, eine der schönsten Aufgaben in der Politik. Heiko Wehrle habe hier einen großen Gestaltungsspielraum.

Aufmerksam habe sie den Wahlkampf verfolgt. Mit der Ideen-Sammlung in seiner Zukunftswerkstatt habe er bereits als Kandidat die Bürger mitgenommen. Für Vöhrenbach freue sie sich, dass jemand mit so viel Energie diese Aufgabe angeht. Nach diesem Glückwunsch gratulierte auch eine Abteilung der Stadtkapelle unter der Leitung ihres Dirigenten Kuno Mössmer musikalisch und verlieh damit diesem Abend auch einen festlichen Rahmen.

Der nächste Gratulant war Bürgermeister Jörg Frey aus Schonach gleich in doppelter Funktion: als Sprecher der Bürgermeister im Schwarzwald Baar Kreis und gleichzeitig als stellvertretender Präsident des baden-württembergischen Gemeindetages überbrachte er seine Glückwünsche und die seiner Kollegen im ganzen Land.

Eine ganze Reihe von Bürgermeistern der Umgebung war auch in der Festhalle anwesend. "Wer 80 Prozent Stimmen bekommt im erste Wahlgang, der hat richtig Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger erreicht", so Jörg Frey.

Das Amt des Bürgermeisters sei eine der schönsten Aufgaben, die es unter all den Berufen gebe, zeigte sich Frey überzeugt. Er wünschte ihm viel Freude in seinem Amt und die entsprechende Motivation, um an die Aufgaben heranzugehen. Durch seine Tätigkeiten als Hauptamtsleiter, zuletzt in Hinterzarten, sei er dafür bestens vorgebildet. Die Bürger sollten ihm auch künftig immer wieder den Rücken stärken. Gleichzeitig müsse man ihm aber auch Zeit und Luft lassen, damit er sich seiner jungen Familie widmen könne. Nicht zuletzt freue er sich, Heiko Wehrle in den Kreis seiner Amtskollegen im Schwarzwald Baar Kreis aufzunehmen.

Kämmerer Armin Pfriender übernahm es dann, im Namen der Mitarbeiter der Stadt Vöhrenbach von Schule bis Bauhof sowie der Verwaltung im Vöhrenbacher Rathaus dem künftigen Bürgermeister und Rathaus-Chef zu gratulieren. Das Wahlergebnis zeige das Vertrauen der Bürger in ihn und gebe ihm auch eine gute Basis für seine künftige spannende aber auch anspruchsvolle Arbeit. "Wir freuen uns auf Sie, wir freuen uns auf die gute Zusammenarbeit. Wir bieten Ihnen diese Zusammenarbeit an, unsere Ideen und Meinungen zum Wohle der Stadt", so Armin Pfriender. Er zog einen Vergleich zum Fußball, nicht zuletzt, da Heiko Wehrle selbst dem Fußball verbunden und als Trainer aktiv sei.

In einigen Wochen werde er hier eine neue Mannschaft im Rathaus übernehmen, vielleicht etwas älter als seine Spieler bisher. "Ich denke, wir sind genauso motiviert, wir sind spielfreudig und wir sind als Team auf ein gutes Ergebnis eingestellt", führte Armin Pfriender den Vergleich weiter. Er müsse sie nun taktisch vorbereiten, motivieren und führen. Gleichzeitig beglückwünschte er Ehefrau Nadine Wehrle und die beiden Söhne Luis und Noah. Sie sei jetzt besonders gefordert mit viel Verständnis für die Anforderungen in der neuen Aufgabe. Am Ende ergriff dann der künftige Bürgermeister Heiko Wehrle das Wort. Es sei ein ganz wichtiger Tag in seinem Leben.

Er dankte den Wählern für ihr Vertrauen. Ebenso dankte er seiner Familie für die breite Unterstützung im Wahlkampf. Ebenso dankte er seinen Mitbewerbern für den fairen Wahlkampf.

"Herr Hellenschmidt, ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit Ihnen als Ortsvorsteher von Hammereisenbach. Wir haben vorher uns schon ausgetauscht und sind sicher dass wir gemeinsam für Vöhrenbach das beste weiter bringen werden", so sein Gruß an den zweiten ernsthaften Bewerber um das Amt des Bürgermeisters in Vöhrenbach. Das Wahlergebnis sei auch eine große Verpflichtung. Er werde alles dafür tun, dass das Vertrauen "in den kommenden acht Jahren, aber gerne auch darüber hinaus", gerechtfertigt werde. Alle diejenigen, die ihn nicht gewählt hätten, wolle er in den kommenden Jahren durch seine engagierte Arbeit überzeugen.

Zuletzt machte er deutlich, dass er auch den Mitarbeitern der Stadt ein fairer Vorgesetzter sein wolle, um mit ihnen gemeinsam, mit dem Gemeinderat und den Bürgern die Stadt Vöhrenbach weiter zu bringen. "Allen Einwohnerinnen und Einwohnern möchte ich noch sagen: Ich möchte immer ein offenes Ohr für sie alle haben. Machen Sie Gebrauch davon", schloss Heiko Wehrle.