Gratis-Parkplätze Ade: Wird der Berufsschul-Besuch im Kreis Freudenstadt bald teuer?

1 Parken könnte im Kreis Freudenstadt vor allem für Berufsschüler bald teurer werden. (Symbolfoto) Foto: Soeren Stache/dpa

Seit einer Kreistagssitzung im Februar steht fest, dass unter anderem die Parkplätze an den Berufsschulen in Freudenstadt kostenpflichtig werden sollen. Nun laufen die Verhandlungen über mögliche Konditionen. Der Stand.









Bereits im Februar wurde im Rahmen einer Kreistagssitzung der Grundsatzbeschluss getroffen, die Erhebung von Parkgebühren auf kreiseigenen Parkplätzen zu prüfen. Unter anderem sollen zunächst an den beruflichen Schulen in Freudenstadt und Horb die Parkplätze gebührenpflichtig werden. Damit will der Kreis seine Einnahmen erhöhen und zudem die ÖPNV-Quote steigern, führte Landrat Klaus Michael Rückert (CDU) damals aus.