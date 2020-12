Gratis-Masken für Risikogruppen Königsfelder Apotheker kritisiert Jens Spahns Pläne

Dass sich dieser Plan bis nach Königsfeld herumgesprochen hat, zeigt die Situation in der Schwarzwald-Apotheke am Donnerstag. "Die Leute rennen uns jetzt die Bude ein", erzählt Inhaber Simon-Peter Skopek. Das Problem: Noch gibt es gar keine Masken, die Ausgabe soll erst Mitte nächster Woche starten.

Zwar ist das dem Kunden schnell und leicht erklärt, doch Skopek und seinen Apothekerkollegen in der Region bereiten die Pläne des Bundesgesundheitsministerium dennoch Kopfzerbrechen, wie er im Gespräch mit unserer Zeitung erzählt. "Das ist alles mit heißer Nadel gestrickt", kommentiert Skopek, der auch im Vorstand des Landesapothekerverbandes sitzt, Spahns Vorstoß.

Auf ehrliche Patienten angewiesen

Denn da Berlin die ersten drei Gratis-Masken pro Betroffenem noch bis Weihnachten austeilen möchte, fehle die nötige Struktur, um zu kontrollieren, wer sich wie viele Masken auf Kosten des Staates besorgt. "Im Grunde geht es darum, wie ehrlich der Patient ist", gibt Skopek zu bedenken. Theoretisch könne man alle Apotheken in der Region abklappern, sich dort je drei Masken sichern und für andere bleibt nichts übrig. "Ich weiß jetzt schon, dass wir Probleme bekommen werden", sagt er.

Hinzu komme, dass die Apotheker noch nicht wissen, welches Geld ihnen zugesprochen wird. Wie viel Budget jede Apotheke erhalte, berechne sich anhand der verschreibungspflichtigen Medikamente, die im dritten Quartal des Jahres über die Ladentheke gingen. Daran möchte das Ministerium offenbar die ungefähre Anzahl von Kunden festmachen.

Wo werden wie viele Masken gebraucht?

Skopek macht seine Sorgen an einem einfachen Rechenbeispiel deutlich: "Nehme ich die sechs Euro, die der Bund für eine Maske bezahlt und ich bekomme ein Budget von 6000 Euro, dann sind das 1000 Masken." Alles, was darüber hinaus gehe, müsse der Kunde selbst bezahlen. Sind die 1000 Masken aufgebraucht, bleibt also nur der Griff in den Geldbeutel.

Zwar ist das nur ein reines Zahlenbeispiel, doch es zeigt auf: Es ist angesichts einer fehlenden Registrierung schwer nachzuvollziehen, wo wie viele Masken gebraucht werden.

Laut dem Statistischen Bundesamt leben beispielsweise knapp 6000 Menschen in Königsfeld. Mehr als 1500 von ihnen sind mehr als 65 Jahre alt. Würden alle in der Schwarzwald-Apotheke eine Maske abholen wollen, bräuchte es allein für all diese Menschen in der ersten Tranche bereits 4500 Masken. Doch wer von ihnen fährt vielleicht nach St. Georgen? Oder holt mehr als die erlaubten drei Masken an verschiedenen Standorten?

Weitere Masken im neuen Jahr

Im neuen Jahr will Spahn deshalb auch ein Kontrollsystem einführen. Dann erhalten in einer zweiten Tranche die gefährdeten Gruppen weitere Masken, sozusagen auf Rezept. Es wird dabei nur die Zuzahlung fällig. Skopek hat sich das Szenario bereits durchgerechnet. "Wenn man 30 Prozent der Bevölkerung nimmt, die bezugsberechtigt sind, rechnen wir allein in Königsfeld mit 27 000 Masken, die ich bis Ende März abgeben muss." Die Apotheken müssen hierfür in finanzielle Vorleistung gehen.

Das Gute: Waren die FFP2-Masken während der ersten Welle noch knapp und medizinischem Personal vorbehalten, hat sich dies längst geändert. "Jetzt ist es so, dass der Markt relativ überschwemmt wird", meint Skopek. Die Kunden könnten sich also sicher sein, dass auch im Januar genug Ware vorhanden ist.

Immerhin eines wäre damit geklärt: die grundsätzliche Versorgungssituation. Doch vieles bleibt unsicher, gerade im Hinblick auf die erste Ausgabe ab nächster Woche. Derzeit, so der Apotheker, überlege er gemeinsam mit Kollegen, eine Art Pfandsystem einzuführen, um bis zur Ausstellung der Berechtigungsscheine im Januar für etwas mehr Sicherheit und Fairness bei der Ausgabe zu sorgen.

Die nächsten Wochen werden nicht einfach

Skopek ist klar: Die nächsten Wochen werden nicht einfach. Sollte etwas mit der Verteilung nicht klappen, ist er der erste, der den Unmut zu spüren bekommt. "Ich glaube schon, dass wir von den Kunden Unverständnis ernten werden und einiges abkriegen", sagt er.

Er selbst fühle sich ein Stück weit verlassen, im Stich gelassen von einem Ministerium, das Ankündigungen mache, ohne klare Vorgaben zu definieren. Skopeks vernichtendes Urteil: "Im Grunde wird das jetzt so herausgegeben und wir Apotheker können schauen, wo wir alles herkriegen und wie wir das mit der Verteilung organisieren."

Die beste Maske schützt nicht, wenn sie nicht richtig genutzt wird. Aus diesem Grund erklärt Simon-Peter Skopek, auf was man achten sollte, damit FFP2-Masken möglichst lange genutzt werden können.

"Eigentlich sagt man, nach acht Stunden hat eine FFP2-Maske ausgedient", erklärt er. Wenn man sie nicht acht Stunden am Stück trage, sondern immer wieder, etwa zum Einkaufen, sei die richtige Art und Weise des An- und Abziehens wichtig. "Ansonsten wird sie kontaminiert und schützt nicht mehr richtig", unterstreicht er.

Wie man eine Maske korrekt nutzt, kann in der Apotheke erfragt werden, zusätzlich gibt es dort auch Broschüren für die Handhabung. Wer seine Maske öfter benutzt, sollte laut Skopek darauf achten, dass diese immer an der selben Stelle abgelegt wird, die dann wiederum desinfiziert werden soll.

"Befolgt man all das, kann man die Maske summa summarum acht Stunden auf jeden Fall verwenden." Danach heißt es: Ab in den Mülleimer und neue Maske nutzen.