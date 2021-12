3 Die Bereich des Marktes waren gut sichtbar voneinander abgesperrt Foto: Morlok

Trotz Corona öffnete auch in diesem Jahr der "Markt der Barmherzigkeit" seine Tore. Viele Ehrenamtliche und Sponsoren halfen wieder mit, dass man denjenigen Mitbürgern, die nicht im Zentrum der Wohlfahrtsgesellschaft leben, ein wenig "Weihnachten schenken" konnte.















Horb - Am Vorabend des Heiligabends standen auch in diesem Jahr wieder viele Personen schon lange vor der Eröffnung, die auf 17 Uhr angekündigt war, Schlange, um an Fleisch, Obst und Gemüse, Beilagen und einige Schleckerei zu kommen, die rund 70 Freiwilligen für sie bereithielten. "Genau 470 Besucher konnten am Ende berücksichtigte werden", so Organisator Maier in seiner Bilanz nach der 15. Auflage dieser großen Sozialaktion.

Beginn vor 15 Jahren

Der "Markt der Barmherzigkeit" oder das "Weihnachten schenken", wie diese Sozialaktion auch genannt wird, ist vor 15 Jahren aus der Idee, den Bedürftigen der Stadt wenigstens einen vernünftigen Weihnachtsbraten zu schenken, entstanden. Der Betraer Landwirt Rolf Maier, der jeden Samstag den Rest seiner Ware, die er auf den Märkten der Umgebung nicht verkaufen konnte, zu 20 Prozent des Verkaufspreises an die Bedürftigen abgibt, verschenkte die Ware am Heiligabend vor 15 Jahren das erste Mal. Aus dieser Privatinitiative heraus und dem ersten gespendeten Sack Kartoffeln entwickelte sich eine Sozialaktion, wie man sie im Kreis Freudenstadt heute sonst nirgends findet.

Ging es am Anfang "nur" um einen Braten und ein paar Beilagen, so ist das Horber "Weihnachten schenken" längst zur organisatorischen und logistischen Meisterleistung geworden, die ohne das ehrenamtliche Engagement vieler Helfer, die teils schon seit Jahren mit dabei sind, überhaupt nicht möglich wäre.

Erschwernisse durch Corona

Und seit zwei Jahren kommt zu aller Not auch noch Corona dazu, die diese Art von Mitmenschlichkeit fast unmöglich macht.

Half man sich im letzten Jahr noch damit, dass man nur rund 300 fertig gepackte Kisten verteilte, so machte es in diesem Jahr das Deutsche Rote Kreuz Horb-Talheim unter der Regie von Bettina Raible möglich, dass man unter 2G-plus-Bedingungen den Markt wieder an alter Wirkungsstätte, also rund um die Gutermann-Grundschule, anbieten konnte. Bei 274 geimpften Personen wurde ein zusätzlicher Corona-Schnelltest gemacht, bevor sie in den abgesperrten Marktbereich eingelassen wurden. Viele ungeimpfte Besucher holten sich hingegen eine Weihnachten-Schenken-Kiste ab, da man sie nicht auf das abgesperrte Areal ließ.

Lieferdienst ist gefragt

64 weitere Personen, die nicht direkt vorbeikommen konnten, bekamen von den Transport-Engeln am Vormittag des 24. Dezember ihre prall gefüllte Geschenk-Kiste vor die Haustür gestellt.

Alles in allem also eine sehr gelungene Aktion, die jedoch unter Beweis stellte, dass die Pandemie die Not noch mehr gesteigert hat als noch vor einem Jahr.

Zwar stehen die kostenlosen Lebensmittel und die Geschenke – insgesamt wurden 204 unterschiedliche Produkte, von der Ananas bis zur Zitrone, angeboten – im Mittelpunkt des Marktgeschehens, doch ist Weihnachten ohne Christentum kaum vorstellbar. Aus diesem Grund spendete Diakon Klaus Konrad wie all die Jahre zuvor dem Markt den Segen der Kirche und sang mit den Menschen, die geduldig auf Einlass warteten, noch drei Weihnachtslieder, bevor der Markt eine Stunde früher als geplant eröffnet wurde.

Warteschlangen vor dem Markt

Mit dieser etwas früheren Marktöffnung entzerrte man die Warteschlangen und bot denen, die teils bereits über 90 Minuten schon geduldig warteten, die Möglichkeit, etwas früher nach Hause zu kommen.

Die Helfer, alle erkennbar am Namensschild und den Nikolaus-Mützen, waren sowieso schon da und hatten sich um ihr Warensortiment gekümmert, sodass dem früheren Einlass nichts im Wege stand.

In einem Dankes-Mail an seinen Mitstreiter stellte Initiator Maier abschließend fest, dass man durch die Mithilfe aller Horb im menschlichsten Licht erstrahlen lassen konnte, das möglich ist: sozial, christlich, herzlich.

Viele Helfer und Sponsoren

Eine Veranstaltung dieser Größenordnung ist nur möglich durch zahllose Mithilfe und Unterstützung.

Maier bedankte sich hier insbesondere DRK Horb-Talheim unter der Regie von Bettina Raible, beim Horber THW unter der Leitung von Rainer Goller, bei der Stadt Horb und der Gutermann-Grundschule.

Als Unterstützer hob er besonders die Standpaten hervor. Einer davon ist seit Jahren die AHG Horb. Das Autohaus übernimmt die Kosten für den Weihnachtsbratenstand. In diesem Jahr griffen erstmals die Drogerie Müller für den Drogeriestand und die Avia Tankstelle von Hans-Joachim Eckert für das Weihnachtsvesper tief in ihren Geldbeutel. Dazu kommen die Bäckereien Sehne und Ziegler und die örtlichen Bäckereien Walz aus Empfingen und Schwind aus Sulz-Fischingen, die den Markt ebenfalls großzügig unterstützten. Zudem sorgten die hiesigen Metzgereien Kaupp aus Altheim, Odermatt aus Eutingen, Blocher aus Empfingen und Anton Maier aus Betra für zufriedene Besucher. Rolf Maier bedankte sich außerdem an dieser Stelle bei allen ungenannten Unternehmen und Privatpersonen ohne deren Großzügigkeit diese Aktion nicht realisierbar wäre.