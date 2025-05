Anlässlich des bundesweiten Gratis-Comic-Tags verschenkt die Bücherei in Schömberg am Samstag Comic-Hefte. Damit möchte die Einrichtung Jugendliche zum Lesen animieren.

Die katholische öffentliche Bücherei in Schömberg hat normalerweise Montag und Donnerstag von 15.30 bis 18.30 Uhr geöffnet. Am Samstag macht Bücherei-Leiterin Ingrid Butz aber eine Ausnahme und öffnet von 14 bis 16 Uhr die Pforten für eine besondere Aktion.

Am 10. Mai findet deutschlandweit der Gratis-Comic-Tag statt. Jugendliche Leser können an diesem Tag in Büchereien und Buchhandlungen Comics abholen, ohne einen Cent zu bezahlen. Erstmals beteiligt sich die Bücherei St. Peter und Paul an der Aktion.

Die Idee dafür hat sich Butz bei der Owinger Bücherei abgeschaut, die in den sozialen Medien für die Aktion geworben hat. Sie nahm Kontakt auf mit den Kollegen, informierte sich und meldete sich bei der Aktion an. Der Karton mit den Heften ist bereits angekommen. Insgesamt 220 Stück – jeweils zehn Exemplare von 22 verschiedenen Bildergeschichten – hat Butz gekauft. Während die Comichefte für Kinder und Jugendliche kostenlos sind, hat die Bücherei dafür 140 Euro ausgegeben.

Warum Butz den Aufwand betreibt? „Ich merke, dass vor allem die Jugendlichen nicht allzu oft in der Bücherei gesehen werden und in dieser Altersklasse das Leseinteresse mit der Aktion gesteigert werden könnte“, erklärt sie.

„Für diese Leseförderung, so war unser Gedanke, eignen sich Comics optimal. Statt dicke Wälzer zu lesen, kann das Interesse mit Comics mit den wenigen Sprechblasen womöglich besser geweckt werden.“

Der katholische Kindergarten war erst kürzlich in der Bücherei. Foto: Butz

Die 22 verschiedenen Comics sind so kuratiert, dass ich für jeden Geschmack etwas finden lässt: Darunter sind Titel wie „Kleine Hexe Nebel“, „Ragnarök (Band 1)“, „Spider-Man“, „Minecraft 01“ und „Es war einmal das Leben“.

Comics gibt es am Samstag auch in Bewegtbild. Denn zusätzlich wird ein Asterix-Film laufen, der für weitere Unterhaltung sorgen wird.

Die Leseförderung ist ein Hauptanliegen der Bücherei-Leiterin. Immer wieder kommen Kindergartengruppen aus dem gesamten Schlichemtal nach Schömberg, um den Büchereiführerschein zu erlangen.„Bei dieser Aktion lernen die Kinder den richtigen Umgang mit Büchern und den Ablauf in der Bücherei“, erklärt Butz. In der Grundschule kommen die Kinder dann noch einmal zu Besuch, um beim Lesekompass das Angebot der Bücherei wieder in Erinnerung zu rufen.

„Besonders junge Familien mit Kleinkinder kommen gerne zu uns“, zieht Butz Bilanz. Die Lücke entstehe vor allem im Jugendalter. Das belegen auch die Zahlen aus dem vergangenen Jahr.

Von den aktiven Kunden der Bücherei – 2024 waren es 326 – waren lediglich zwei im Alter zwischen 15 und 17. Rund 11 500 Bücher wurden im vergangenen Jahr ausgeliehen, darunter wagen nur 126 Jugendbücher. Mit der Aktion hoffen Butz und ihr Team, dass am Gratis-Comic-Tag der ein oder andere Teenager möglicherweise zur Leseratte wird.

Neben den Comics, die am Wochenende verschenkt werden, hat die Bücherei Klassiker wie Asterix oder die Lustigen Taschenbücher zum Verleih im Bestand. „Und die werden mit großem Interesse gelesen“, sagt Butz.

Sie selber hat kein konkretes Lieblingscomic, empfiehlt aber „Gregs Tagebuch“. Dabei handelt es sich um eine Kinderbuch-Reihe von Jeff Kinney, die ursprünglich für Erwachsene gedacht war.

Butz und das Büchereiteam hoffen, dass möglichst alle kostenlosen Comic-Hefte einen lesehungrigen Abnehmer finden: „Dann können wir uns vorstellen, im nächsten Jahr wieder dabei zu sein“.