Grapscher in Balingen

1 Ein 52-Jähriger hat eine Versicherungsvertreterin bei einem Hausbesuch sexuell belästigt. Vor Gericht zeigt er sich uneinsichtig. Foto: tTinnakorn

Bei einem Beratungsgespräch hat ein 52-jähriger Mann eine 30-jährige Versicherungsvertreterin sexuell belästigt. Er berührte sie an der Schulter, nahm sie ihn den Arm und küsste sie anschließend ins Gesicht.















Balingen - Gegen die Strafanzeige wegen sexueller Belästigung hatte der Mann Einspruch eingelegt, weswegen der Fall am Mittwoch vor dem Balinger Amtsgericht verhandelt wurde. Der Angeklagte war ohne Verteidiger vor Gericht erschienen, zum Tatvorgang wollte er selbst keine Angaben machen.

Im März diesen Jahres habe sich die Tat abgespielt, wie die 30-jährige Versicherungsvertreterin als Zeugin vor Gericht schilderte: Als Mitarbeiterin im Außendienst sei sie aufgrund eines Beratungsgesprächs in der Wohnung des Angeklagten im einem Balinger Stadtteil gewesen. Nicht zum ersten Mal, wie die Geschädigte aussagte: Es sei bereits der zweite Hausbesuch bei dem Mann gewesen, mit dem Ziel, eine Versicherung zu verkaufen. "Ich bin unvoreingenommen zu dem Folgetermin hingegangen", sagte die Klägerin.

Frau wollte nicht "unhöflich sein"

Doch beim zweiten Beratungsgespräch sei der Mann wie ausgewechselt gewesen: Der Angeklagte habe sich sichtlich nervös verhalten, sei immer wieder vom Tisch aufgestanden und habe sich hinter sie gestellt. "Er hat mich relativ schnell an der Schulter angefasst und leicht auf den Arm geboxt", so die Klägerin vor Gericht.

Ihr sei das komisch vorgekommen, sie hätte jedoch nicht unhöflich sein wollen: "Ich habe ja immer noch auf einen Versicherungsabschluss gehofft."

Nur wenige Minuten später habe sich die Situation jedoch weiter verschärft: Er habe seinen Kopf gegen ihren Kopf gedrückt und angefangen, sie ins Gesicht zu küssen.

"Ich habe sofort gemerkt, dass das in eine Richtung geht, die ich nicht möchte. Hier ging es nicht mehr um Versicherungen." Schnell habe sie sich die Frage gestellt, wie sie dieser Situation entfliehen könne.

Mann wurde sichtlich sauer

Als sie den Mann zurückwies, sei dieser sichtlich sauer geworden: "Ich hatte Angst aufzustehen und zur Tür zu gehen", so die Frau. Sie habe befürchtet, der Mann würde sich in die Türe stellen und ihr den Weg versperren.

Um die Situation zu entschärfen, habe sie versucht, das Thema zu wechseln und Small Talk zu führen. Wenige Minuten später habe sie die Wohnung des Mannes verlassen können.

Noch am selben Tag hat die Frau eine Anzeige bei der Polizei aufgegeben: "Sie war noch immer total aufgelöst, psychisch am Ende und hat geweint", bestätigte der Polizeikommissar, der mit ihr gesprochen hatte, als Zeuge vor Gericht. "Sie hat am ganzen Leib gezittert und war total verängstigt."

Geschädigte kündigt ihren Job

Die Tat ging nicht ohne Folgen an der ehemaligen Versicherungsvertreterin vorbei: Zwei Wochen war sie krankgeschrieben, außerdem habe sie sich in psychotherapeutische Behandlung begeben. "Ich hab dann ziemlich schnell den Job gewechselt", sagte die Frau aus. "Ich wollte mich so einer Situation nicht mehr aussetzen, als Frau alleine zu Männern nachhause zu gehen."

Staatsanwaltschaft setzt höheres Strafmaß an

Von Seiten der Staatsanwaltschaft war der Sachverhalt eindeutig: "Sie haben sich der sexuellen Belästigung schuldig gemacht." Die Staatsanwältin plädierte auf eine Geldstrafe von 50 Tagessätzen á 50 Euro – ein höheres Strafmaß als die 40 Tagessätze á 50 Euro, die in der Strafanzeige ursprünglich vorgesehen waren.

Angeklagter zieht Einspruch zurück

Der 52-Jährige der bisher nur still und kopfschüttelnd auf der Anklagebank saß, brach daraufhin sein Schweigen: Das Geld werde er nicht zahlen.

"Ich verstehe überhaupt nicht, wieso sie sich so aufführt", sagte er über die ehemalige Versicherungsvertreterin. "Ich hab der Frau ja nichts Schlimmes gemacht, habe sie nicht intim berührt", versuchte er sich zu verteidigen. Er gab zu: "Vielleicht war das nicht mein bester Tag. Ein schlechter Mensch bin ich aber nicht".

Schlussendlich zog der Angeklagte nach einigen wütenden Worten seinen Einspruch zurück. Ein Urteil der Richterin Voß war noch nicht gesprochen, ein höheres Strafmaß als in der Strafanzeige vorgesehen aber möglich. Zusätzlich hätte er nach Urteilssprechung die Gerichtskosten bezahlen müssen. Widerwillig stimmte er zu, die Geldstrafe von 2 000 Euro laut Strafanzeige zu bezahlen.