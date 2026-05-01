Die Formel 1 ist wieder da. Nach fünf Wochen Pause rast ein Ferrari in Miami ganz nach vorne. Der WM-Führende von Mercedes wird von seiner Antriebseinheit ausgebremst.

Miami - Nach fünf Wochen Formel-1-Pause ist Charles Leclerc im Ferrari zur Trainingsbestzeit in Miami gerast. Der Monegasse verdrängte in der wegen der Regelanpassungen auf 90 Minuten verlängerten Einheit Red-Bull-Star Max Verstappen in 1:29,310 Minuten auf den zweiten Rang (+0,297 Sekunden). Dritter in dem Miami International Autodrome wurde Vorjahresgewinner Oscar Piastri im McLaren (+0,448 Sekunden). Der einzige deutsche Pilot, Nico Hülkenberg, landete im Audi auf dem 15. Platz.

Es war das einzige Training vor der Sprint-Qualifikation (22.30 Uhr MESZ). Leclerc & Co. hatten unerwartet viel Pause, da wegen des Iran-Kriegs die beiden Rennen in Bahrain und Saudi-Arabien abgesagt worden waren. In der Auszeit erarbeiteten die Regelhüter Reglement-Anpassungen, nachdem es vor allem an der Qualifikation und dem Thema Sicherheit teils heftige Kritik gegeben hatte.

Das Training verlief ohne große Aufreger. Der erst 19 Jahre alte WM-Führende Kimi Antonelli musste seinen Mercedes aber wegen Problemen an der Antriebseinheit vorzeitig abstellen. Der Italiener wurde Fünfter direkt vor seinem Teamkollegen George Russell, den Motorenlärm irritierte. "Er macht Geräusche wie eine Dampflok", wunderte sich der WM-Zweite aus England.