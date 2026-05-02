Grand Prix von Miami: Antonelli schnappt sich Formel-1-Pole in Miami

Die Formel 1 meldet sich nach einer Auszeit in Miami zurück. In der Jagd nach dem besten Startplatz legt der WM-Spitzenreiter Antonelli eine Hammer-Runde hin. Audi erlebt einen Tag zum Vergessen.
Miami - WM-Spitzenreiter Kimi Antonelli hat sich mit einer Hammer-Runde die Pole Position für das Formel-1-Rennen in Miami gesichert. Der Italiener von Mercedes verwies in 1:27,798 Minuten den deutlich verbesserten Max Verstappen im Red Bull (+0,166 Sekunden) auf den zweiten Platz und raste zu seiner dritten Pole in diesem Jahr nacheinander. Als Dritter in den Grand Prix in Florida am Sonntag (22.00 Uhr MESZ/Sky) startet Ferrari-Star Charles Leclerc.