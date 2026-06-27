Grand Prix in Spielberg: Russell startet von Platz eins - Unfall von Verstappen

1 George Russell fuhr die schnellste Runde. Foto: Denes Erdos/AP/dpa Mercedes kommt mit der enormen Hitze in Spielberg am besten klar. Den ersten Startplatz sichert sich George Russell, weil Max Verstappen von der Strecke abfliegt.







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Spielberg - Mercedes-Fahrer George Russell hat von einem späten Unfall von Max Verstappen profitiert und sich den ersten Startplatz für den Großen Preis von Österreich gesichert. Der 28-Jährige aus Großbritannien fuhr in der Qualifikation in Spielberg in 1:06,113 Minuten die schnellste Runde und geht von ganz vorn in den achten Saisonlauf am Sonntag (15.00 Uhr/Sky). Bei enormer Hitze mit Temperaturen von mehr als 33 Grad belegte Charles Leclerc vor seinem Ferrari-Teamkollegen und Rekordweltmeister Lewis Hamilton den zweiten Platz.