Grand Prix in Österreich: Russell bei Hitze-Spektakel in Spielberg vor Verstappen

Mercedes gewinnt in Österreich das siebte von acht Rennen der Formel-1-Saison. Der Brite George Russell nutzt seinen ersten Startplatz. Dahinter schenken sich zwei Ex-Weltmeister nichts.
Spielberg - In der Gluthitze von Spielberg hat sich George Russell mit seinem zweiten Saisonsieg im Formel-1-Titelkampf zurückgemeldet und die Dominanz von Mercedes untermauert. Der Brite machte beim Großen Preis von Österreich den siebten Triumph im achten Saisonlauf für das Werksteam perfekt. In Spielberg landete der fehlerlose Russell vor dem bis zum Ende tapfer kämpfenden Ex-Weltmeister Max Verstappen im Red Bull und WM-Spitzenreiter Kimi Antonelli im zweiten Silberpfeil.