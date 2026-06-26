Max Verstappen startet mit Problemen in den Grand Prix in Spielberg. An der Spitze liegt im Training der WM-Führende, Rekordweltmeister Lewis Hamilton kann zum Auftakt nicht mithalten.
Spielberg - Formel-1-Spitzenreiter Kimi Antonelli hat seine starke Form mit der schnellsten Trainingszeit vor dem Großen Preis von Österreich bestätigt. Zwei Wochen nach seinem Ausfall in Barcelona setzte sich der Italiener in 1:07,014 Minuten mit einer knappen Viertelsekunde vor Oscar Piastri im McLaren durch. Bei Sommerhitze mit Temperaturen von knapp über 32 Grad in Spielberg raste Weltmeister Lando Norris im zweiten McLaren auf Rang drei.