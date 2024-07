Einen regelrechten Ansturm hat das Team des Eiscafés Rialto an der Hauptstraße in Bisingen bei der offiziellen Wiedereröffnung bewältigt. Einige Eindrücke davon haben wir zusammengestellt.

Wer das Geschäft betritt, ahnt nicht wie es dort kurz nach dem Hochwasser Anfang Mai ausgesehen hatte: Zentimeter hoch stand der Schlamm, ein guter Teil der Ausstattung ist unbrauchbar geworden. Eismann Michele sowie viele freiwillige Helfer haben aufgeräumt – und dabei ganze Arbeit geleistet.

Besucher bringen Geschenke mit

Die Solidarität mit dem einst überfluteten Eiscafé ist groß. So groß, dass inzwischen auch zahlreiche Spenden bei den Betreibern Eismann Michele und Marina Dal Pont eingegangen sind. Auf dem Fenstersims stehen Geschenke, die Besucher eigens zur Eröffnung mit den besten Wünschen mitgebracht haben, darunter Wein, Orchideen und Topfpflanzen. Die Betreiber zeigen sich nach wie vor gerührt von der großen Anteilnahme.

Konstruktion aus rostfreiem Stahl

Inzwischen wartet das Eiscafé mit einigen baulichen Neuerungen auf. Wie Eismann Michele berichtet, besteht die Konstruktion im Inneren nun aus rostfreiem Stahl, nicht mehr aus Holz, das vom Wasser eher angegriffen werden kann. Der Boden ist gefliest und mit Abflusslöchern versehen, mit denen Wasser künftig besser abfließen kann.

Neues Lager in Owingen bei Haigerloch

Der Vorteil des Verkaufsraums ist: Er ist nicht unterkellert. Die weiteren Bereiche des Gebäudes sind es aber. Und seit dem Hochwasser ist dort die Holzkonstruktion in Mitleidenschaft gezogen worden. Deshalb haben die Eiscafé-Betreiber die schwere Ausstattungen in ein eigens neu geschaffenes Lager in Haigerloch-Owingen gebracht.

Vor dem Eiscafé waren zwei Hüpfburgen aufgebaut, die von Kindern rege genutzt worden sind. Der Besucherstrom riss nicht ab, teils bildeten sich lange Schlangen bis hinaus auf den Gehweg.