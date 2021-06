5 Die Denkmalfreunde "Waldlust" planen die Wiedereröffnung des Kulturdenkmals Hotel Waldlust am Samstag und Sonntag, 26. und 27. Juni. Foto: Uli Deck/dpa

Die Denkmalfreunde "Waldlust" planen die Wiedereröffnung des Kulturdenkmals Hotel Waldlust am Samstag und Sonntag, 26. und 27. Juni.

Freudenstadt - Nach monatelangem Corona-Lockdown und einer exklusiven Filmdrehrechte-Vergabe für Mai und Juni sollen nun wieder regelmäßige Öffnungszeiten, geführte Denkmal-Besichtigungen und Events an der Tagesordnung sein, teilt der Verein mit. Mittlerweile häufen sich auch die Anfragen interessierter Besucher, wann denn Besuche im Denkmal möglich sind und wann man das Haus wieder betreten kann.

Dafür bieten sich nun am Wochenende erstmalige Gelegenheiten – unter Beachtung der dann geltenden Corona-Hygieneschutzmaßnahmen. An beiden Tagen werden die Innenräume, genau genommen ausgesuchte Bereiche davon, von 13 bis 17 Uhr im Rahmen von geführten Touren offenstehen. Je nach Besucher-Frequenz starten die Schauführungen halbstündig an der Hauptpforte.

Bewirtung auf Terrasse

Auf der "Waldlust"-Gartenterrasse wird bei schönem Wetter eine Warte- und Aufenthaltszone mit kleiner Bewirtungsinsel eingerichtet sein. Ein gesondertes Internet-Anmeldeverfahren für die Hausbesichtigungen ist aber nicht vorgesehen. Den Besuchern sollen in erster Linie die neuen Ausstellungsräumlichkeiten im historischen Jugendstil-Trakt präsentiert werden. Dort, im 1. Obergeschoss, befindet sich der künstlerische Nachlass des Malers Herbert P. Freudenreich. Die Räume wurden dafür eigens in ihren originalen Raumcharakter von 1902/1903 zurückgebaut und restauriert. Außerdem werden in einem der bauzeitlichen Logierzimmer, im sogenannten "Diener-Zimmer", historische Fotografien und Szenerien aus 120 Jahren "Waldlust"-Geschichte gezeigt. In diesem Gebäudetrakt gleich vis-à-vis sind auch Baustilelemente und bleiglas-gefasste Fenster aus dem mondänen Belle-Epoque-Zeitalter ausgestellt. Diese veranschaulichen den hohen Anspruch an Architektur und Ausstattung in den Gründerjahren.

Nachdem das ehemalige Grandhotel wieder mal als Kulisse für eine deutsche Kinofilm-Produktion ausgewählt wurde, kann den Besuchern sicher auch der eine oder andere Drehort, wo die Filmhandlungen spielten, im Original-Dekor gezeigt werden. In Absprache mit den Filmproduzenten werden etliche Ausstattungen und Requisiten vorerst erhalten und weitgehend unverändert von den Denkmalfreunden übernommen. Die "Waldlust" präsentiert damit nicht nur neu gewonnene Schau-Stellen und ihre Wandelbarkeit, sondern festigt so auch ihren inzwischen weit verbreiteten Ruf als begehrte und atmosphärisch einzigartige Film-Location. Zu den geschaffenen Szenen-Sets gehörten unter anderem eine eigens neu eingerichtete Hotelrezeption sowie zwei umgestaltete Gästezimmer im 4. Obergeschoss.

Das Programm im Juli

Ab Juli sollen übrigens auch wieder die wöchentlichen Denkmalführungen im Hotel Waldlust sowie die vielgebuchten Fototouren in dem ehemaligen Hotel stattfinden. Weil während der Pandemie alle Angebote ausgebremst waren, werden wegen der erhöhten Nachfrage auch Sonderveranstaltungen für Fototouren stattfinden.