Brisanter Einsatz in Münchweier: Ein Hausbesitzer hatte offenbar über längere Zeit Kriegsmunition gehortet. Ein Teil davon hat am Montag ein Feuer ausgelöst. Erst die Feuerwehr, dann der Kampfmittelbeseitigungsdienst nahmen sich der Sache an.









Für Ettenheims Feuerwehrkommandant Jürgen Rauer und seine Kollegen sieht alles zunächst nach einem Routine-Einsatz aus. Die Wehren aus Münchweier und Ettenheim rücken zu einem Kellerbrand in der Oberen Straße in Münchweier an. Der Hausbesitzer ist nicht zu Hause, die Tür zum Keller steht offen. Das Feuer bekommen die Atemschutzträger mit einem Strahlrohr schnell unter Kontrolle. Doch als die Kameraden gerade den Rauch ins Freie drängen wollen, der Schock: Eine Phosphorgranate steht in Flammen.