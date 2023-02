15 Grammy-Gewinner: Sam Smith und Kim Petras (links) nehmen einen Preis entgegen, Beyoncé (oben) kommt zu spät, Harry Styles performt. Foto: AFP/VALERIE MACON

Beyoné schreibt Musikgeschichte, alle lieben Harry Styles, eine Deutsche beschert der Show den ersten Gänsehautmoment. Der Musikpreis Grammy ist in der Nacht von Sonntag auf Montag in Los Angels vergeben worden. Hier ein Überblick über die wichtigsten Auszeichnungen der 65. Grammy Awards.















Beyoncé, Harry Styles, Lizzo und Adele zählen zu den großen Gewinner der Grammy-Gala, die in der Nacht von Sonntag auf Montag in Los Angeles stattgefunden hat. Aber auch die aus Köln stammende Kim Petras durfte sich freuen. Zusammen mit Sam Smith nahm sie für den Song „Unholy“den Grammy für die beste Duo-Performance in Empfang, zeigte sich stolz darüber, als erste Transgender-Künstlerin diesen Preis gewinnen zu dürfen und dankte ihrer Mutter, „die immer daran geglaubt hat, dass ich ein Mädchen bin“.

Rekord für Beyoncé

Bei den Verleihung der 65. Grammy-Musikpreise wurden in der Nacht zum Montag in Los Angeles insgesamt Preise in 91 Kategorien verliehen. Moderiert wurde die Gala erneut von Comedian Trevor Noah. Schon früh am Abend stellte US-Sängerin Beyoncé den Rekord für die meisten Grammy-Trophäen aller Zeiten ein, als die 41-Jährige in der Kategorie „Bester R&B Song“ für „Cuff It“ ausgezeichnet wurde – und damit mit dem Dirigenten Georg Solti gleichzog, der es auf insgesamt 31 Auszeichnungen brachte. Wenig später wurde Beyoncé alleinige Rekordhalterin als sie auch in der Kategorie „Bestes Dance-/Electronic-Album“ gewann und damit mit 32 Grammys mehr Auszeichnungen gewonnen hat als jeder andere Künstler in der Geschichte des Musikpreises.

Die wichtigsten Gewinner im Überblick

Hier sind die Gewinner der wichtigsten Grammy-Kategorien. Wir nennen in jeder Kategorie alle Nominierten. Die Namen der Gewinner sind gefettet.

Single des Jahres (Record of the Year)

„Don’t Shut Me Down“ von ABBA

„Easy on Me“ von Adele

„Break My Soul“ von Beyoncé

„Good Morning Gorgeous“ von Mary J. Blige

„You and Me on the Rock“ von Brandi Carlile featuring Lucius

„Woman“ von Doja Cat

„Bad Habit“ von Steve Lacy

„The Heart Part 5“ von Kendrick Lamar

► „About Damn Time“ von Lizzo

„As It Was“ von Harry Styles

Album des Jahres (Album of the Year)

„Voyage“ von ABBA

„30“ von Adele

„Un verano sin ti“ von Bad Bunny

„Renaissance“ von Beyoncé

„Good Morning Gorgeous (Deluxe)“ von Mary J. Blige

„In These Silent Days“ von Brandi Carlile

„Music of the Spheres“ von Coldplay

„Mr. Morale & the Big Steppers“ von Kendrick Lamar

„Special“ von Lizzo

► „Harry’s House“ von Harry Styles

Song des Jahres (Song of the Year)

„Abcdefu“ von Gayle

„About Damn Time“ von Lizzo

„All Too Well (10 Minute Version) (The Short Film)“ von Taylor Swift

„As It Was“ von Harry Styles

„Bad Habit“ von Steve Lacy

„Break My Soul“ von Beyoncé

„Easy on Me“ von Adele

„God Did“ von DJ Khaled featuring Rick Ross, Lil Wayne, Jay-Z, John Legend & Fridayy

„The Heart Part 5“ von Kendrick Lamar

► „Just Like That“ von Bonnie Raitt

Bester neuer Künstler (Best New Artist)

Anitta

Omar Apollo

Domi & JD Beck

Muni Long

► Samara Joy

Latto

Måneskin

Tobe Nwigwe

Molly Tuttle

Wet Leg

Beste Pop-Solodarbietung (Best Pop Solo Performance)

► „Easy on Me“ von Adele

„Moscow Mule“ von Bad Bunny

„Woman“ von Doja Cat

„Bad Habit“ von Steve Lacy

„About Damn“ Time von Lizzo

„As It Was“ von Harry Styles

Beste Popdarbietung eines Duos / einer Gruppe (Best Pop Duo / Group Performance)

„Don’t Shut Me Down“ von ABBA

„Bam Bam“ von Camila Cabello featuring Ed Sheeran

„My Universe“ von Coldplay & BTS

„I Like You (A Happier Song)“ von Post Malone & Doja Cat

► „Unholy“ von Sam Smith & Kim Petras

Bestes Gesangsalbum – Traditioneller Pop (Best Traditional Pop Vocal Album)

► „Higher“ von Michael Bublé

„When Christmas Comes Around …“ von Kelly Clarkson

„I Dream of Christmas (Extended)“ von Norah Jones

„Evergreen“ von Pentatonix

„Thank You“ von Diana Ross

Bestes Gesangsalbum – Pop (Best Pop Vocal Album)

„Voyage“ von ABBA

„30“ von Adele

„Music of the Spheres“ von Coldplay

„Special“ von Lizzo

► „Harry’s House“ von Harry Styles

Beste Dance-Aufnahme (Best Dance/Electronic Recording)

► „Break My Soul“ von Beyoncé

„Rosewood“ von Bonobo

„Don’t Forget My Love“ von Diplo & Miguel

„I’m Good (Blue)“ von David Guetta & Bebe Rexha

„Intimidated“ von Kaytranada featuring H.E.R.

„On My Knees“ von Rüfüs Du Sol

Bestes Dance-/Electronic-Album (Best Dance/Electronic Music Album)

► „Renaissance“ von Beyoncé

„Fragments“ von Bonobo

„Diplo“ von Diplo

„The Last“ Goodbye von Odesza

„Surrender“ von Rüfüs Du Sol

Beste Rock-Darbietung (Best Rock Performance)

„So Happy It Hurts“ von Bryan Adams

„Old Man“ von Beck

„Wild Child“ von den Black Keys

► „Broken Horses“ von Brandi Carlile

„Crawl!“ von Idles

„Patient Number 9“ von Ozzy Osbourne featuring Jeff Beck

„Holiday“ von Turnstile

Beste Metal-Darbietung (Best Metal Performance)

„Call Me Little Sunshine“ von Ghost

„We’ll Be Back“ von Megadeth

„Kill or Be Killed“ von Muse

► „Degradation Rules“ von Ozzy Osbourne featuring Tony Iommi

„Blackout“ von Turnstile

Bester Rocksong (Best Rock Song)

„Black Summer“ von den Red Hot Chili Peppers

„Blackout“ von Turnstile

► „Broken Horses“ von Brandi Carlile

„Harmonia’s Dream“ von The War on Drugs

„Patient Number 9“ von Ozzy Osbourne featuring Jeff Beck

Bestes Rock-Album (Best Rock Album)

„Dropout Boogie“ von den Black Keys

„The Boy Named If“ von Elvis Costello & the Imposters

„Crawler“ von den Idles

„Mainstream Sellout“ von Machine Gun Kelly

► „Patient Number 9“ von Ozzy Osbourne

„Lucifer on the Sofa“ von Spoon

Beste Alternative-Darbietung (Best Alternative Music Performance)

„There’d Better Be a Mirrorball“ von den Arctic Monkeys

„Certainty“ von Big Thief

„King“ von Florence + the Machine

► „Chaise Longue“ von Wet Leg

„Spitting Off the Edge of the World“ von den Yeah Yeah Yeahs featuring Perfume Genius

Bestes Alternative-Album (Best Alternative Music Album)

„WE“ von Arcade Fire

„Dragon New Warm Mountain I Believe in You“ von Big Thief

„Fossora“ von Björk

► „Wet Leg“ von Wet Leg

„Cool It Down“ von den Yeah Yeah Yeahs

Beste R&B-Darbietung (Best R&B Performance)

„Virgo’s Groove“ von Beyoncé

„Here with Me“ von Mary J. Blige featuring Anderson .Paak

► „Hrs & Hrs“ von Muni Long

„Over“ von Lucky Daye

„Hurt Me So Good“ von Jazmine Sullivan

Beste Darbietung – Traditioneller R&B (Best Traditional R&B Performance)

„Do 4 Love“ von Snoh Aalegra

„Keeps On Fallin’“ von Babyface featuring Ella Mai

► „Plastic off the Sofa“ von Beyoncé

„’Round Midnight“ von Adam Blackstone featuring Jazmine Sullivan

„Good Morning Gorgeous“ von Mary J. Blige

Bester R&B-Song (Best R&B Song)

► „Cuff It“ von Beyoncé

„Good Morning Gorgeous“ von Mary J. Blige

„Hrs & Hrs“ von Muni Long

„Hurt Me So Good“ von Jazmine Sullivan

„Please Don’t Walk Away“ von PJ Morton

Bestes Progressive-R&B-Album (Best Progressive R&B Album)

„Operation Funk“ von Cory Henry

► „Gemini Rights“ von Steve Lacy

„Drones“ von Terrace Martin

„Starfruit“ von Moonchild

„Red Balloon“ von Tank and the Bangas

Bestes R&B-Album (Best R&B Album)

„Good Morning Gorgeous (Deluxe)“ von Mary J. Blige

„Breezy (Deluxe)“ von Chris Brown

► „Black Radio III“ von Robert Glasper

„Candydrip“ von Lucky Daye

„Watch the Sun“ von PJ Morton

Bestes Rap-Album (Best Rap Album)

„God Did“ von DJ Khaled

„I Never Liked You“ von Future

„Come Home, the Kids Miss You“ von Jack Harlow

► „Mr. Morale & the Big Steppers“ von Kendrick Lamar

„It’s Almost Dry“ von Pusha T

Bestes Countryalbum (Best Country Album)

„Growin’ Up“ von Luke Combs

„Palomino“ von Miranda Lambert

„Ashley McBryde Presents: Lindeville“ von Ashley McBryde

„Humble Quest“ von Maren Morris

► „A Beautiful Time“ von Willie Nelson