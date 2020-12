Graffitis in VS Saba-Gelände wird zum Kunstwerk

Der Künstler, welcher jüngst gemeinsam mit Kompagnon Steffen Schulz die Fasnet-Szenerie am Gerber­eck umgesetzt hatte, hofft mit den nun gewonnenen Flächen vor allem jungen Künstlern eine Möglichkeit zu geben. "Jugendliche sollen eine Chance bekommen, mit der Kunst in Berührung zu kommen", so der gebürtige Brigachtäler.

Lesen Sie auch: Sprayer holen Graffiti aus der Schmuddelecke

Sechs Gebäude stehen nun zur Verschönerung bereit, an den ersten haben sich Fehlinger und Schulz bereits gewagt. Auch zwei weitere junge Künstlerinnen hätten erstmals gewagt, ihre künstlerischen Fähigkeiten mit der Spraydose zu zeigen und in beeindruckender Manier ein Werk zum Thema "Sein oder nicht sein" kreiert. Fehlinger: "Ich bin erstaunt, was schon entstanden ist." Gemeinsam mit Schulz will er insbesondere bewirken, dass auch die Stadt bemerkt, welches Potenzial in dieser Kunst steckt – und sie nicht nur als Schmierereien abgetan werden.

Bislang hätten solche Flächen in VS gefehlt, darüber war Schulz, der zuletzt in Trier lebte, ganz erstaunt. "Trier ist, was Graffiti betrifft, sehr offen", so Schulz. Dort hätten Jugendhäuser und Unterführungen für die Kunst zur Verfügung gestanden, "aber hier in VS gab es bisher ja nichts".

Künstler wollen großflächig zeigen, was mit der Graffitikunst alles möglich ist

Insbesondere die Aktion am Gerbereck hätte ihnen aber viel Aufmerksamkeit beschert – sie hoffen, dass dies nun der Anstoß war, damit sich die Kunst hier durchsetzt. Dafür möchte das Duo auch den Gemeinderat überzeugen. Zuspruch erhalten sie von vielen Bürgern. Denn im Rahmen der Aktion hätten sich beispielsweise Eltern gemeldet, die für ihre Kinder nach Möglichkeiten gesucht haben, die Kunst auszuüben.

Doch nicht nur das – auch ein straffällig gewordener Jugendlicher war am Freitag mit dabei, um bei dem Kunstprojekt seine Sozialstunden abzuarbeiten. Er unterstützte Fehlinger bei Kleister­arbeiten. "Ich find’s voll geil, auch wenn ich bisher eher Musik gemacht habe", so der 24-Jährige, der anonym bleiben möchte.

Übrigens: Auch die Geschichte von Saba soll sich in einigen Kunstwerken widerspiegeln. "Meine Uroma und mein Uropa haben hier gearbeitet, ich will, dass sich die ehemaligen Mitarbeiter hier teilweise auch wiederfinden", so Fehlinger. Für die Arbeiten sind die Künstler übrigens noch auf der Suche nach einem Hubsteiger. Denn insbesondere am großen Saba-Gebäude soll möglichst die gesamte Fassade genutzt werden.

Schließlich wollen die Künstler großflächig zeigen, was mit der Graffitikunst alles möglich ist – und damit auch werben, damit zukünftig von mehr Flächen für die Sprayer zur Verfügung stehen.