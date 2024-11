Graffitis in Schonach: Bürgermeister bittet Jugendliche um Hinweise

Graffitis in Schonach

88 Kinder und Jugendliche nahmen am Schonacher Jugendhearing teil. Im Gemeinderat ging es um die Ergebnisse.









Zum Jugendhearing hatte die Gemeinde Kinder und Jugendliche in Tribergs Event-Kino (TEK) eingeladen. 88 Besucher waren gekommen. Nach einem Film mit Softdrink und Popcorn wurde über aktuelle Themen aus und um Schonach informiert, danach über Wünsche und Anregungen der Jugend gesprochen. In jüngster Sitzung wurde nun der Gemeinderat informiert. Toll fand es Bürgermeister Jörg Frey, dass so viele Kinder und Jugendliche zu der Veranstaltung gekommen waren und ihre Meinung kund taten.