1 Bunte Fantasietiere statt illegale Graffiti: Eine junge Frau hat sich mit ihrem künstlerischen Talent in das Projekt eingebracht und die Wände des Buswartehäuschen mit ihren Entwürfen gestaltet, um Farbschmierereien zu verhindern. Foto: Thomas Sebold llegales Graffiti ist immer wieder ein Ärgernis. Der Bezirksverein Mühlhausen geht neue Wege und kooperiert mit dem Bezirksverein für soziale Rechtspflege in Villingen.







Überall sind heutzutage illegale Farbschmierereien gegenwärtig. So auch wieder einmal an zwei an der Mühlbachstraße gelegenen Buswartehäuschen am nordwestlichen Ortseingang von Mühlhausen.