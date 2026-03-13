Graffiti zum Jubiläum: Dieses neue Kunstwerk gibt es ab jetzt am Wallburger Ortseingang zu sehen

Zum 800-jährigen Dorfbestehen hat der Wallburger Künstler Markus Föhrenbacher ein Graffiti gestaltet. 60 Sprühdosen hat er für das Projekt gebraucht.
Wer mit dem Auto aus Richtung Schmieheim kommend nach Wallburg reinfährt, wird ab jetzt nicht mehr bloß vom gelben Ortsschild begrüßt. Anlässlich des 800-jährigen Jubiläum des Ortes ziert ein großflächiges Graffiti die Mauer am Straßenrand. „Es war uns ein Anliegen, zum Jubiläum auch etwas langlebiges zu schaffen, zusätzlich zu all den Festen die wir geplant haben“, erklärt Ortsvorsteherin Marion Ibert vor Ort im Gespräch mit unserer Redaktion.