Graffiti-Krieg im Dorf: Talheim kämpft mit extremistischen Schmierereien

Rechte und linke Parolen tauchen seit Wochen in Talheim auf. Ortsvorsteher Anton Ade spricht von Sachbeschädigung – und hofft auf Hinweise aus der Bevölkerung.

Im Rahmen der Bürgerfragestunde bei der jüngsten Ortschaftsratssitzung sprach Klaudia Ade ein Thema an, das seit Wochen die Menschen im Ort beschäftigt. Es geht um politisch und ideologisch orientierte Schmierereien in Talheim, die man an Bushaltestellen, Garagentoren, Zäunen, Schuppenwänden, Stromkästen und anderen öffentlich und leicht zugänglichen Stellen im Ort findet.

Zahlen-Codes, wie 161 für AFA, für die Antifaschistische Aktion, das als Erkennungszeichen der linksextremen Szene gilt, oder 88, das für eine Nazi-Parole steht, konkurrieren seit Wochen in schwarzer oder roter Farbe gesprayt in Talheim miteinander. Am Treppenaufgang zum Alten Rathaus wurde sogar ein Hakenkreuz gesprüht.

Und die Schmierfinken, die zudem noch mit schwer löslichen Farben sprühen, machen hier weder Halt vor kommunalen oder gewerblich genutzten Objekten noch vor privatem Besitz.

Anzeige gegen Unbekannt

„Das ist Sachbeschädigung“, machte Ortsvorsteher Anton Ade unmissverständlich klar und sagte, dass man diese Woche genau wegen dieser Angelegenheit die Polizei im Haus hatte und Anzeige gegen Unbekannt gestellt habe.

Das Erstaunliche an dieser Sache ist, dass es diese Art von politisch fehlgeleiteter Meinungsäußerung nur in Talheim gebe, wie Ade von den Polizeibeamten erfuhr.

Angefangen hat es mit den rechtsorientierten Schmierereien vor einigen Wochen, seit ungefähr zwei Wochen halten nun die linksorientierten Gegner mit roter Farbe dagegen.

„Wir müssen uns schämen, dass wir solche Bürger im Ort haben“, machte Ade seinem Ärger Luft.

Von einem Hausbesitzer in der Kellerstraße wusste Ade, dass dieser mehrere Stunden Arbeit investiert hat, um die Sauerei an seiner Hauswand wegzuschrubben, was ihm aber trotz größter Mühe und mit viel Farblöser nicht gelang. „Die Wand ist immer noch nicht ganz sauber“.

Der Energiekasten direkt am Kreisverkehr ist beschmiert. Foto: Peter Morlok

Täglich neue Meldungen

Täglich gehen derzeit Meldungen über immer neue „Graffitis“ bei der Ortsverwaltung ein. Weit über zehn sind es derzeit, eine Schätzung von Ade.

„Der Erste, der eine Schmiererei bei mir gemeldet hat, hat es an seinem Schuppen gleich weggemacht und auf eigene Kosten frisch gestrichen“, berichtete der Ortsvorsteher. Ortschaftsrätin Petra Fassnacht-Klink konnte ebenfalls aus der Praxis berichten. „Bei mir haben sie ihre Parolen an den Zaun gesprayt und ich habe es bereits weggemacht“, berichtete sie dem Gremium.

Auch die Bushaltestelle unterhalb des Kreisverkehrs wurde beschmiert. Foto: Peter Morlok

Hoffen auf Mithilfe

Ade hofft nun, dass man die Schmierer überführen kann und setzt dabei auf die Mithilfe der Bevölkerung. „Für sachdienliche Hinweise wären wir sehr dankbar“, machte er die Dringlichkeit der Sache deutlich und betonte, dass man erst dann mit der Beseitigung der „Botschaften“ beginnen wird, wenn man die Verantwortlichen zur Rechenschaft ziehen kann.

„Und das wird teuer“, ist sich Ade sicher, denn entweder muss neu gestrichen werden oder man muss mit schwerem Gerät, wie beispielsweise Sandstrahler hergehen, um die Spuren dieser Leute, „die wirklich nicht viel in der Birne haben können“, wie ein Ortschaftsrat meinte, zu beseitigen. Seinem Ärger macht der Ortsvorsteher auch am Sonntagnachmittag bei der Seniorenweihnachtsfeier Luft. „Wenn ihr irgendjemand mit einer Spraydose in der Hand im Ort rumlaufen seht, bitte bei mir melden“, seine dringende Bitte.

Viele Talheimer hatten bei der Bundestagswahl in diesem Jahr rechts gewählt. 34,72 Prozent der Zweitstimmen wurden für die AfD abgegeben.