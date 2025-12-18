Graffiti-Krieg im Dorf: Talheim kämpft mit extremistischen Schmierereien

Rechte und linke Parolen tauchen seit Wochen in Talheim auf. Ortsvorsteher Anton Ade spricht von Sachbeschädigung – und hofft auf Hinweise aus der Bevölkerung.
Im Rahmen der Bürgerfragestunde bei der jüngsten Ortschaftsratssitzung sprach Klaudia Ade ein Thema an, das seit Wochen die Menschen im Ort beschäftigt. Es geht um politisch und ideologisch orientierte Schmierereien in Talheim, die man an Bushaltestellen, Garagentoren, Zäunen, Schuppenwänden, Stromkästen und anderen öffentlich und leicht zugänglichen Stellen im Ort findet.