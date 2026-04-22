Graffiti in Rottweil: Wenn Streetart auf Ökostrom trifft

Graffitikünstler Konstantin Viktor Müller hat die Trafostation der neuen E-Ladestation beim Aquasol gestaltet.
Den Rutschenturm des Aquasol hat er bereits mit einem überdimensionalen Graffiti gestaltet, mehrere Flächen im Freibad ebenso. Und seit Kurzem gibt es ein weiteres Kunstwerk des Graffitikünstlers Konstantin Viktor Müller: an der E-Ladestation zwischen aquasol und Stallhalle in der Brugger Straße. In Türkis und Grün leuchtet die vor wenigen Tagen noch graue Trafostation jetzt. Die Motive, passend zur Station: Ökostrom und E-Mobilität.