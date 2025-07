Die lange Nacht der Jugendkultur fördert landesweit Kreativität. In Oberndorf ist der Jugendclub der „Linde 13“ mit am Start.

Ganz Baden-Württemberg feierte neulich die „Deluxe – Lange Nacht der Jugendkultur“. Diese Nacht gehört den kreativen Ideen und Projekten der Jugend – so auch in Oberndorf, wo eine von landesweit 62 Aktionen stattfand.

Gefördert durch die Landesvereinigung kulturelle Jugendbildung Baden-Württemberg organisierte das Kinder- und Jugendbüro – ehemals „Stadtjugendpflege“ – unter dem Motto „Graffiti, Grill & Chill“ einen Workshop für Jugendliche und junge Erwachsene an der Wasserfallturnhalle.

Diese Förderung ermöglichte 17 Jugendlichen und jungen Erwachsenen dieses Event zu erleben und im Zuge dessen die Außenschilder des Jugendtreffs mit Graffiti neu zu gestalten. Begleitet wurde der Graffiti-Workshop von Konstantin Viktor Müller.

Das Team des selbstverwalteten „Jugendclub 13 Oberndorf“. Foto: Bondzio

Der Künstler ist hier in der Gegend nicht unbekannt. So hat er 2024 den Rutschenturm des „Aquasol“ in Rottweil mit Graffiti verschönert. Auch hat er in der Vergangenheit schon mehrere Workshops in Kooperation mit dem Kinder- und Jugendbüro durchgeführt.

Müller zeigte den Teilnehmenden den Aufbau von Buchstaben, wie man diese verändern und stylen kann. Mit den neu gelernten Grundlagen setzten sie ihre kreativen Ideen an diesem Nachmittag an folierten Bauzäunen um. Dann ging es mit den Spraydosen an die Außenschilder des Jugendtreffs Linde 13. Mit der Unterstützung von Müller kamen hier künstlerisch gestaltete Schilder im Graffiti-Style heraus, die nun am Generationenhaus beim Jugendtreff Linde 13 hängen.

Nachdem alle Spraydosen leer gesprüht waren, ging es in den gemütlichen Teil über, ganz nach dem Motto „Grillen & Chillen“. Der Jugendclub Oberndorf „Club 13“ sorgte für eine entspannte Atmosphäre bei guter Musik und leckerem Essen vom Grill.

Die Teilnehmenden waren begeistert von dieser Aktion – und eine Wiederholung ist bereits angedacht.