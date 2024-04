Graffiti in Balingen

1 Der international gefeierte Künstler WON ABC Foto: Szymanski

Kunst oder Comic oder beides? Das alles kann Graffiti – wenn nicht nur ärgerliche Buchstabenketten an Wänden aller Art prangen. Markus Müller jedenfalls fühlt sich mit seinen Farben explodierenden und Geschichten erzählenden figürlichen Graffiti als Transformator und Künstler.









Link kopiert



Er wandelt die Welt um, wie sie uns eigentlich nicht gefällt aber staunend die Augen aufreißen lässt vor seinen teils übergroßen Exponaten. So wie in der Ausstellung im Kunsthaus in Balingen. Zu sehen sind Müllers bis ins Absurde gedrehten Fabeltiere, Gnome, Trolle, Bestien, Würmer, wilde Wellen oder Fieslinge, wie blaue Lindwürmer.