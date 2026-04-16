Graffiti-Ausstellung in Lörrach: Aus der Illegalität an die Museumswand

Im Dreiländermuseum Lörrach erzählt die neue Ausstellung „Legal – Illegal“ die Geschichte von Graffiti und Street Art im Dreiländereck.
Schon die großformatige Aufnahme gleich am Eingang saugt den Betrachter förmlich ins Geschehen: Ein Sprayer presst sich an eine Mauer, während keinen Meter von ihm entfernt ein Zug vorbeirast. Festgehalten hat diese Szene, wie auch die restlichen knapp 300 Bilder der Schau, der weit gereiste Lörracher Fotograf Martin Schulte‑Kellinghaus. Seit 50 Jahren begleitet er die Szene im Dreiländereck und darüber hinaus, sieht in der Sprühkunst einen klaren „Ausdruck von Lebensfreude“, aber auch „ein Konzept gegen Dummheit, Hass und Engstirnigkeit“.