Im vollbesetzten „Hexenheim“ ist die Grafenhausener Zunft in die Fasentsaison gestartet. Oberzunftmeister Benjamin Utz nahm dies zum Anlass, bei der Aktivenversammlung auf kommende Veranstaltungen zu blicken.

Los geht es am Freitag, 12. Januar. Die Zunft startet an diesem Tag mit der ersten auswärtigen Veranstaltung, es geht zum Hästrägertreffen der Südringvereine zu der befreundeten Zunft in Ettenheim, heißt es in einer Mitteilung. Am Sonntag, 14. Januar, wird dann der Jubiläumsumzug der „Pflumedrucker“ in Schutterwald besucht. Zusammen mit dem Teufelskorb ist die große Hexenschar auf jedem Umzug ein richtiger Hingucker, betont die Zunft. Außerdem werden die Umzüge in Neustadt, Orschweier, Alpirsbach und Whyl besucht, bevor die Kampagne für die Zunft im eigenen Umzug am Fasnachtsdienstag gipfelt. Auf den Umzügen wird sich die Hexenzunft mit meist mehr als 100 Hästrägern präsentieren, heißt es weiter.

Die eigenen Veranstaltungen der Grafenhausener beginnen mit dem Zunftabend am 27. Januar in der Festhalle. Tanzeinlagen, Gruppenauftritte und Büttenrede werden laut Mitteilung schon fleißig geprobt und garantieren einen kurzweiligen Abend. Weiter geht es am 8. Februar mit dem „Rathaussturm“. Um 18.31 Uhr werden die „Hexen“ das Rathaus stürmen, um Bürgermeister Jochen Paleit den Rathausschlüssel abzunehmen. Mit der Schlüsselübergabe übernimmt die Hexenzunft die Regentschaft über das Rathaus und das Dorf während der närrischen Tage, gibt die Zunft in der Mitteilung einen Ausblick. Im Anschluss führt der Hemdglunkerumzug durch die Ortschaft und endet an der Festhalle. Ab 20.11 Uhr präsentiert die Hexenzunft am Schmutzigen Donnerstag wieder die Veranstaltung „Hexe-Galama“.

Für die kleinen Narren gibt es am „Fasent-Samschdig“ die Kinderfasent in der Festhalle. Am Rosenmontag bietet die Hexenzunft ab 11.11 Uhr für Jedermann das Narrensuppen-Essen im Vereinsheim an.

Am „Fasent-Zischdig“ findet der Umzug in Grafenhausen statt. Um 13.31 Uhr ziehen rund 50 Zünfte, Musikgruppen, Wagengruppen und Vereinen durch den Ort, kündigt die Zunft an. Nach Einbruch der Dunkelheit heißt es dann: Abschied nehmen von der Fasnacht. Mit der Hexenverbrennung beendet die Hexenzunft die Saison 2024 und übergibt den Rathausschlüssel zurück an Bürgermeister Paleit. Am Aschermittwoch findet abends das Fischessen im „Hexenheim“ als endgültiger Abschluss der Fasent statt.