Gräber und ihre Geschichten: Neues Buch beleuchtet den Alten Friedhof in Freiburg

Neues Buch beleuchtet den Alten Friedhof in Freiburg

1 Der Alte Friedhof in Freiburg hat viele Geschichten zu erzählen. Foto: Stadt Freiburg

Ein neuer Führer nimmt den Alten Friedhof in Freiburg unter die Lupe. Der Erlös des Buches kommt dem Erhalt der historischen Einrichtung zugute.









Wer im hektischen Großstadttreiben einmal durchatmen und zur Ruhe kommen will, kann dies in Freiburg auf dem Alten Friedhof im Stadtteil Herdern besonders gut verwirklichen: Zwischen 1683 und 1872 war er der Hauptfriedhof der Stadt. Und nach der Schließung setzte die Stadtverwaltung fest, dass er nicht aufgegeben werden sollte, solange die Stadtbevölkerung die Gräber dort weiter in Ehren hält.