Denn: Dort sind die Erdbestattungsmöglichkeiten bald ausgeschöpft. Mit der Neuausrichtung will die Gemeinde allgemein auf die Veränderungen im Friedhofs- und Bestattungswesen reagieren.

Bebauungsplan erforderlich

Dazu hatte die Verwaltung bereits 2019 das Büro Landschaft4 mit der Entwicklungsplanung für die Friedhöfe in der Gesamtgemeinde beauftragt. Für die Umsetzung der geplanten Änderungen ist ein Bebauungsplan erforderlich. „Wir kommen nicht drum herum“, machte Bauamtsleiterin Karola Heinz jüngst im Lackendorfer Ortschaftsrat nochmals deutlich.

Im April 2021 hatte der Gemeinderat der Rahmenplanung zugestimmt. Zwei Monate später wurde diese bei der Baurechtsbehörde zur Genehmigung eingereicht. Mit der Genehmigung, so hieß es, sei demnächst zu rechnen.

Detailplanung für 63 000 Euro

Nun soll die Detailplanung für den Friedhof im kleinsten Ortsteil folgen. Die Verwaltung schlägt vor, den Planungsauftrag an das Büro Arbol aus Rottweil-Neufra zum vorläufigen Preis von 63 000 Euro zu vergeben. Die Vorarbeiten des Büros Landschaft4 würden dabei berücksichtigt. In der kommenden Gemeinderatssitzung am 24. Juli steht das Thema auf der Agenda. Der Lackendorfer Ortschaftsrat hat dem Verwaltungsvorschlag bereits zugestimmt und empfiehlt bei einer Gegenstimme eine Vergabe an das vorgeschlagene Büro.

Diskussion im Rat

Allerdings gab es dazu im Gremium eine längere Diskussion. Man störte sich allgemein an den hohen Kosten. Die Entwicklungsplanung sei schon recht teuer gewesen und jetzt kämen weitere Planungskosten auf die Gemeinde zu, so der Tenor am Ratstisch.

Insbesondere Ratsmitglied Christian Stemplinger – er stimmte mit Nein – hatte damit seine Probleme. Er verstehe nicht, warum der Friedhof nicht auf der Grundlage der Rahmenplanung ohne einen weiteren Planungsauftrag umgestaltet werden könne. Es sei wie im Wohnungsbau, zuerst sei ein Bebauungsplan erforderlich, auf diesem basiere dann die weitere Planung für die Gebäude, so der Vergleich der Bauamtsleiterin. Das überzeugte Stemplinger nicht.

Stemplinger will Budget begrenzen

Dieser wollte für die weitere Planung nur 15 000 Euro Haushaltsmittel freigeben. Ungefähr dieser Betrag werde für die ausgeschriebenen Leistungsphasen im laufenden Jahr benötigt, schätzte Heinz. Im Haushalt 2023 sind dafür 50 000 Euro eingestellt. Er halte den Betrag von 63 000 Euro auch für hoch, jedoch sollte es beim Friedhof nun vorwärts gehen, fasste Ortsvorsteher Hermann Hirt zusammen.

Volker Haag pflichtete ihm bei: „Die Leute wollen wissen, wie es weitergeht“. Die anwesenden Zuhörer bekräftigten diese Aussage mit deutlichem Kopfnicken. Der Ortschaftsrat hofft darauf, so war aus der Diskussion herauszuhören, dass die Baumaßnahme im nächsten Jahr beginnen kann. Doch das dürfte sich erst im Rahmen der Haushaltsberatung für das Jahr 2024 entscheiden.