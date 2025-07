Aus zwei mach eins: Nachdem es durch die Bezirksfusion in der vergangenen Saison ausnahmsweise zwei Bezirksliga-Staffeln gab, ist die Bezirksliga Schwarzwald/Zollern in der neuen Spielzeit wieder eingleisig. 18 Teams – im übrigen gleichmäßig auf die Altbezirke Schwarzwald und Zollern aufgeteilt – gehen ins Rennen.

Für die Teams bedeutet das, dass insgesamt 34 Spieltage zu absolvieren sind. Zum Vergleich: In der Vorsaison standen nur 26 reguläre Partien auf dem Programm, plus mögliche Entscheidungsspiele. Die SGM Deißlingen/Lauffen war am Ende 29 Mal in der Liga gefordert.

Neue SGM direkt gefordert

Das wird nun deutlich mehr. Den Auftakt macht der erste von 34 Spieltagen in fast genau einem Monat, am Sonntag, 17. August. Für den Vorjahresvize SGM Deißlingen/Lauffen, der am Ende den Aufstieg in die Landesliga in den Entscheidungs- und Relegationsspielen knapp verpasste, geht’s mit einem Heimspiel gegen die veränderte SGM Schramberg/Sulgen los.

Es ist nur eines von mehreren interessanten Duellen zur Saisoneröffnung. Die neu gegründete Spielgemeinschaft Hardt/Lauterbach bekommt es direkt mit dem Landesliga-Absteiger TSV Strassberg zu tun. Für die SGM, die erst in den kommenden Tagen über den finalen Kader der ersten Mannschaft entscheidet, ein echter Gradmesser zum Auftakt.

Die SGM Bösingen II/Beffendorf und der SV Wurmlingen lieferten sich vergangene Saison torreiche Entscheidungsspiele mit dem besseren Ende für die SGM, am ersten Spieltag trifft man sich bereits wieder.

Auch Bezirkspokalsieger SV Winzeln ist direkt zum Ligastart gefordert: Auswärts beim SV Bubsheim wird sich zeigen, ob der SVW auch in dieser Saison wieder in den oberen Tabellenregionen mit dabei sein kann.

Denn eines scheint schon vor Saisonstart klar: Die Bezirksliga bietet jede Menge Qualität, spannende Duelle um die oberen Plätze und das rettende Ufer sind im Saisonverlauf eigentlich garantiert.

Bristante Partien gibt es dabei direkt zum Auftakt. So treffen beispielsweise der TSV Frommern und der TSV Laufen/Eyach aufeinander. Vergangene Saison trennten die Teams noch zwei Ligen, nun kommt es zum Aufeinandertreffen in der Bezirksliga. Frommern-Coach Lukas Foelsch wird daher seine Bezirksliga-Premiere ausgerechnet gegen seinen Jugendverein feiern.

Erinnerungen an 2024

Brisanz birgt auch das Duell SGM Gruol/Erlaheim gegen den FC Hechingen. In der Saison 2023/24 kämpften die Teams in der Kreisliga A bis zum letzten Spieltag um den Aufstieg – das direkte Duell musste entscheiden. Hechingen schwächte sich schon im ersten Durchgang mit einem Platzverweis selbst und Kevin Bosch schoss die SGM letztlich in die Bezirksliga, wo der FCH nun wieder angekommen ist.

Aufsteiger SV Kolbingen beginnt mit einem Gastspiel beim TSV Trillfingen, Rot-Weiß Ebingen hingegen startet auf heimischem Rasen gegen den FC Grosselfingen und die Spvgg Trossingen empfängt den SV Dotternhausen.