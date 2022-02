1 Krebskranke Kinder und deren Geschwister finden in den Kinderplaneten – hier jener der Katharinenhöhe – wieder neue Freude. Foto: Kübler

Vieles war während der Pandemie für die Grace P. Kelly Vereinigung nicht möglich. Fast hatte man Angst, in Vergessenheit zu geraten. Doch nun blicken die Verantwortlichen zuversichtlich in die Zukunft und planen wieder eine Auktion mit Bildern von krebskranken Kindern, die von Prominenten veredelt werden.















Link kopiert

Calw - Einem neunjährigen Mädchen war die Idee einst gekommen. Sie war krank, sehr krank sogar – sie hatte Krebs. Und wie sie so in ihrem Krankenbett lag, war sie sehr traurig, denn alles im Krankenhaus sah so erwachsen aus, so steril. Nichts war da für Kinder. Deshalb erfand sie den Kinderplaneten – einen Ort, "an dem kranke Kinder spielen, singen oder tanzen können und Erwachsene ihnen viel Zeit widmen", so wird es auf der Homepage der nach dem Mädchen benannten Grace P. Kelly Vereinigung (GPKV) beschrieben. Inspiriert durch die Idee ihrer kleinen Schwester gründete Petra Kelly, einstige Grünenpolitikerin, drei Jahre nach deren Tod im Jahr 1973 die GPKV. Seit nunmehr 49 Jahren setzt sich diese für krebs- und chronisch kranke Kinder ein. Nach dem Tod von Petra Kelly übernahm Erika Heinz, eine Freundin Kellys, den Vorsitz der GPKV. Weil sie aus Calw stammte, ist die GPKV tief in der Gegend verwurzelt.

Unter ihrer Leitung wurde 1995 der erste Kinderplanet in der Universitätsklinik Heidelberg eingerichtet. Acht weitere folgten im Laufe der Jahre. Nach ihrem Tod Ende 2018 übernahm Iona Kollum, Verwaltungsleiterin der Katharinenhöhe in Schönwald im Schwarzwald, Mitte 2019 den Vorsitz. Sie wolle der Ursprungsidee treu bleiben, den kranken Kindern inmitten des sterilen Krankenhauses ein buntes Umfeld zu bieten, "weil ich einfach durch die Arbeit auf der Katharinenhöhe weiß, wie wichtig es ist, dass krebskranke Kinder dieses Umfeld bekommen".

Was ist eigentlich ein Kinderplanet?

Aber was macht dieses Umfeld, das ein Kinderplanet schafft, aus? Ein Kinderplanet ist laut Homepage "eine psychosoziale Abteilung, die einem bestehenden Krankenhaus oder Rehabilitätszentrum für krebs- und chronisch kranke Kinder und Jugendliche zugeordnet ist". Diese ab­strakte Formel wird in vielfältiger Weise konkret: In Göppingen sei in einer Kinder- und Jugendpraxis 2015 der bislang letzte Kinderplanet eingerichtet worden, erzählt Elisabeth Nagel, Schriftführerin der GPKV. Dafür sei ein Untersuchungsraum wie ein Kinderzimmer eingerichtet worden: Die Wand sei mit an Lianen hangelnden Affen angemalt worden und auf dem Flur könne man mit einer Modelleisenbahn spielen. In einem anderen Kinderplanet im Universitätsklinikum in Tübingen werden Aktionen mit Clowns unterstützt, die "versuchen, Leichtigkeit und Lebensfreude ins Krankenhaus zu bringen", so Kollum.

GPKV von Spenden finanziert

Für Kollum ist klar: "Bei einer Krebsdiagnose ändert sich alles für Familien." Diese fänden sich über Nacht in einer sehr schwierigen Situation vor. Ohne Beistand sei es noch schwieriger, eine solche Herausforderung zu meistern. Dazu wolle man als GPKV einen Beitrag leisten. "Da müssen Ängste abgebaut werden", erklärt sie weiter, die durch sterile Krankenhausflure geschürt würden. Deshalb brauche es Spenden, damit man Mittel für die Kinderplaneten bereitstellen könne. Kollum ist sehr dankbar, dass trotz der Pandemie die Spender – darunter einige örtliche Firmen, allen voran der Brillengestellhersteller Lunor aus Bad Liebenzell – der GPKV treu geblieben sind.

Weitere Auktion geplant

In letzter Zeit sei man aber laut Nagel demgegenüber auch schon gefragt worden: "Gibt es euch eigentlich noch?" Denn durch die Pandemie seien viele Veranstaltungen, bei denen man sonst präsent wäre, ausgefallen, erklärt Kollum. Normalerweise veranstalte man alle zwei Jahre eine Auktion, bei der Bilder versteigert werden. Denn, so war es das Motto der ehemaligen Vorsitzenden Heinz: "Wenn man von den Leuten was will, muss man ihnen auch was geben."

Die Bilder, die auf der Auktion versteigert werden, werden von den erkrankten Kindern gezeichnet. Dann werden sie an eine prominente Person gesendet und von dieser entweder unterschrieben oder ausgemalt. Einmal habe ein Kind einen Schmetterling gemalt und eine Künstlerin einen Reiter, der diesen mit einem Schmetterlingsfänger erhascht, ergänzt, erzählt Nagel begeistert. Die nächste Auktion solle am 24. Juni stattfinden – "mit einem kleinen Fragezeichen, aber nur einem kleinen", kündigt Kollum an. Außerdem verkaufe man jedes Jahr Kalender mit farbenfrohen Bildern. Diese entwerfe die Künstlerin Katrin Engelking, die Bücher wie "Pippi Langstrumpf" illustriert hat. Die Kalender könne man unter anderem in Buchhandlungen und Sparkassenfilialen erwerben, so Nagel. Näheres dazu finde man auf der Homepage. Dieses Jahr habe man mehr als 1000 verkauft. "Das ist Rekord", ist Kollum stolz.

Dankbar für Unterstützung

Sie ist froh, dass am 9. April nun endlich auch wieder eine Mitgliederversammlung stattfinden kann. Denn seit Beginn der Pandemie habe sich nur der Vorstand regelmäßig getroffen. Der sei dankbar für die, "die uns unterstützt haben in dieser speziellen Zeit, die trotzdem dran geblieben sind", so Kollum. Jetzt gehe es darum, die neun Kinderplaneten, die man bereits erschaffen habe, zu erhalten. "Wenn man sieht, wie Familien profitieren – das ist Wahnsinn, da kriegt man viel zurück", freut sie sich ein Jahr vor dem 50. Geburtstag der Grace P. Kelly Vereinigung.