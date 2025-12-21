Grabungen im Baugebiet: Archäologen bringen historische Funde der Römer in Ettenheim ans Licht

Nach rund zwei Jahren und 1,1 Millionen Euro Kosten sind die archäologischen Grabungen im „Supperten II“ fertig. Gefunden wurden unter anderem Spuren der Römer.
Die archäologischen Grabungen auf dem drei Hektar großen Baugebiet „Supperten II“ im Westen der Stadt gilt es ganz sicher unter zwei Blickwinkeln zu betrachten. Da wusste Felix Fleischer, Fachreferent beim Landesamt für Denkmalpflege, in seinem Vortrag vor einem großen Publikum im Bürgersaal einerseits von einer „spektakulären Funddichte“ für Archäologen zu berichten. Andererseits müsse man sich aber auch vor Augen halten, dass diese Grabungsvorgaben „von oben herab“ für die Bauwilligen mit erheblichem Zeitverzug und satten finanziellen Belastungen verbunden sind.