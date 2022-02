2 Helfer bei der Freilegung des vermuteten Gewölbekellers. Foto: Reinhardt

Der Gemeinderat hatte im Oktober 2021 grünes Licht gegeben für die Initiative "Ochsakear". Es wurde vermutet, dass im ehemaligen Gasthaus Ochsen ein historischer Gewölbekeller verborgen liegt. Nun stellten Fabio Tedesco und Georg Röhrle dem Bauausschuss ihren Abschlussbericht vor.















Deißlingen - Am 21. Oktober ging es los mit dem "Buddeln". Zehn Organisationstermine und acht Arbeitseinsätze wurden im Keller des ehemaligen Gasthauses Ochsen durchgeführt. Die persönliche Sicherheitsausstattung mit Helm, Sicherheitsschuhe und Staubschutz war für die ehrenamtlichen Helfer ein Muss. Es gab, so die Sprecher, keine Unfälle oder Verletzungen. Alle Termine wurden von Thomas Ettwein als Tragwerksplaner und Fabio Tedesco, sowie einem Team von Fachkundigen mit Baustellenerfahrung begleitet und betreut.

30 Tonnen Staub und Dreck

Insgesamt haben dem Bericht zu Folge 35 Helferinnen und Helfer in 392 Arbeitsstunden unter staubigen Umständen rund 30 Tonnen Material aus dem Ochsenkeller geschaufelt. Vier Familien hatten sich bereiterklärt die Arbeiterinnen und Arbeiter zu verköstigen. Container, die Förderbänder und Abstützmaterial wie Sprieße und Schaltafeln sowie Handschuhe wurden von der Gemeinde zur Verfügung gestellt. Doch Schaufeln, Hacken, Eimer und Bohrhämmer brachten die ehrenamtlichen Helfer selbst mit.

Es wurde zielgerichtet vorgegangen. Mit drei Förderbändern wurde der Schutt aus dem Keller transportiert. Oben dann wurde dieser auf Spuren, die für die Denkmalpflege interessant waren, untersucht und von Hand in den jeweiligen Container oder Haufwerke sortiert. In dem freigelegten Kellerraum hatten die Initiatoren einen Kellerabgang vermutet. Doch man habe, trotz Bohrungen und Sondierungsöffnungen keine Anzeichen auf eine Treppe gefunden. Insgesamt wurden drei zugemauerte Durchgänge freigelegt und geöffnet. Auch ein großer Treppenantritt aus Buntsandstein wurde unter dem Betonboden freigelegt. Es konnten jedoch keine weiteren Stufen gefunden werden. Am 20. November 2021 waren die Arbeiten dann abgeschlossen.

Spinnwirtel aus dem 14. Jahrhundert

Die Denkmalpflege habe einige Gegenstände dokumentiert. So eine Spinnwirtel aus dem 14. Jahrhundert. Eine genaue Datierung ist jedoch nicht möglich, da Form und Aussehen oft über viele Jahrhunderte hinweg ähnlich blieben. Die Schwunggewichte, welche beim Verspinnen von Fasern benötigt wurden, waren an einer Handspindel angebracht. Erst mit dem Aufkommen des Spinnrades im 13./14. Jahrhundert kamen die Handspindeln außer Mode. Deshalb wurde das letztmögliche Datum zur Datierung des gefundenen Spinnwirtel herangezogen.

Die ganze Aktion wurde von Volker Basler abgerundet, der in Erinnerung an den weichenden Ochsen ein Lied komponiert hatte, um das Gebäude in Guter Erinnerung zu behalten. Was den Initiatoren wichtig ist und Volker Basler musikalisch verarbeitet hat: "Bitte überhört nicht unsere Angst und Bedenken bei der Entwicklung unseres Ortes und vergessen Sie nicht, uns dabei mitzunehmen." Räte und Bürgermeister und die Verwaltung bedankten sich für das gewaltige, ehrenamtliche Engagement aller Beteiligten.