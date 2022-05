6 Eine solide Anlage: Die Überreste der Latrine (rechts), die auf dem Areal an der Schwanenstraße, angrenzend an die Stadtmauer, gefunden wurde. Beeindruckt waren die Forscher davon, wie gut die hölzerne Konstruktion im Boden erhalten blieb. Foto: Maier

Sehen Sie sich mit SB Plus alle X Bilder dieser Galerie an. Jetzt 4 Wochen kostenlos testen Danach nur 6,99 € / Monat, Monatspreis nach 12 Monaten 9,99 € Mehr Infos zu SB Plus Bereits Abonnent? Hier einloggen

Das Holz sieht fast aus wie neu – zumindest nicht, als ob es Jahrhunderte alt ist. Ist es aber, und es war Teil einer Latrine, die Archäologen bei Grabungen an der Schwanenstraße entdeckt haben. Ist es das älteste bisher bekannte stille Örtchen Balingens?















Link kopiert

Balingen - Knatter, knatter: Michael Schneider vom Landesamt für Denkmalpflege (LAD) wirft die Motorsäge an. Vor dem Fachmann für Dendrochronologie – der Methode, mit der das Alter von Holz bestimmt wird – liegt auf dem großen Areal an der Schwanenstraße ein dicker Balken. Schneider setzt an und sägt eine Scheibe heraus. Diese geht nun ins Labor in Hemmenhofen, wird dort untersucht.