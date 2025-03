Gourmetpreise im Schnellimbiss: Die Dönerflation ergreift Lahr

1 Gourmetpreise im Schnellimbiss Foto: Christopher Piskadlo

Morgen ist Weltverbrauchertag. Wie (un-)passend, ist versucht zu sagen, wer auf die aktuellen Entwicklungen in der Region blickt. Von Eiern bis zum ÖPNV – alles wird teurer respektive weniger. Unser Autor stellt sich die Frage: Ist ein Mutmacher in Sicht?









Das Recht auf Sicherheit und Versorgung der Menschen im Alltag – darum geht’s seit 1983 immer am 15. März. Diverse Organisationen rund um den Globus wählten das Datum einst in Erinnerung an eine Rede von John F. Kennedy, der just an dem Tag im Jahr 1962 vor dem US-Kongress grundlegende, noch heute wichtige Belange von Verbrauchern proklamierte. Indes: So hochtrabend die Geschichte, so ernüchternd die Lage in Lahr und Region.