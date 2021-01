Gourmet-Tempel im SWR-Fernsehen Brand in "Traube Tonbach" jährt sich

Baiersbronn-Tonbach - Am 5. Januar jährt sich der verheerende Brand der "Traube Tonbach" in Baiersbronn. Anlässlich des Jahrestags ist die Eigentümerfamilie zu Gast in der SWR Landesschau. Laut einem Instagram-Post erzählen Matthias und Sebastian Finkbeiner in der Sendung, was sich seit dem Unglück alles getan hat.