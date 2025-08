Gottlob-Freithaler-Haus Schiltach: So achtet das Heim auf Wohlergehen von Mitarbeitern und Bewohnern

1 Pflegekräfte und Heimbewohner freuen sich über die Urkunde für „Prävention in der Pflege“. Foto: AOK Aktive Pausen, Cocktails und ein Naschgarten – was das Gottlob-Freithaler-Haus in Schiltach für das Wohlergehen von Mitarbeitern und Bewohnern tut.







Im Gottlob-Freithaler-Haus in Schiltach achtet die Heimleitung auf die Gesundheit und das Wohlergehen ihrer 150 Mitarbeiter und 80 stationären Bewohner sowie vier Kurzzeitpflege-Gästen. Nach der erfolgreich abgeschlossenen Teilnahme am Projekt „Prävention in der Pflege“ erhielt die Einrichtung nun eine Urkunde von Barbara Neff, stellvertretende Geschäftsführerin der AOK Schwarzwald-Baar-Heuberg.