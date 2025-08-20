Gottlob-Freithaler-Haus Schiltach: Bewohner des Pflegeheims erleben einzigartige Zirkusvorstellung

„Manege frei“ hieß es in Schiltach: Ein Zirkus verzauberte die Senioren im Gottlob-Freithaler-Haus.

Während vor dem Eingang des Pflegeheims Gottlob-Freithaler-Haus in Schiltach bunte Luftballons im sommerlichen Landregen baumelten und zwei Ziegen auf ihren Auftritt warteten, hörte man von drinnen den berühmten „Einzug der Gladiatoren“ aus dem voll besetzten Schlossbergsaal. Dort hieß es „Manege frei“, für die Stuttgarter Familie Frank mit ihrem Zirkus Bravissimo, der bereits in neunter Generation geführt wird.

Die Sozialgemeinschaft Schiltach/Schenkenzell (SGS) hatte laut Mitteilung nicht nur Bewohner des Pflegeheims zur Vorstellung eingeladen, sondern auch deren Angehörige und Freunde. Alle genossen eine familiäre und liebevoll gestaltete Aufführung mit typischen Zirkusnummern, die viele Überraschungen bereithielten und mit erstaunten „Ahs“ und „Ohs“ kommentiert sowie großem Applaus des Publikums belohnt wurden.

Olaf und Elsa waren für Ziegen überhaupt nicht zickig und zeigten ihre Balancier-Künste auf schmalen Balken und Wippen, Aloma Frank begeisterte durch ihre elegante Luftakrobatik im Standring, Malina (12 Jahre) und Kiana (7) sowie Lennox (11) wirbelten mit Onkel und Zirkusdirektor Giuliano Frank ihre beweglichen Körper im Fic-Flac oder mit Handständen und Spagat aus allen möglichen Positionen. Ihre schwindelerregend hohen Körperpyramiden wurden lediglich durch die Decke des Schlossbergsaals gebremst.

Von seinem Onkel Giuliano Frank gehalten, wirbelte Lennox durch die Luft bis in den Handstand. Foto: Baumgartner

Giuliano verzauberte die Zuschauer auch durch seine Clown-Vorstellungen. Er begrüßte viele Senioren und Kinder im Publikum humorvoll und mit persönlichem Handschlag und jonglierte ganz nebenbei nicht wenige Teller und Schüsseln auf Fingern und hohen Stangen.

Unsere Empfehlung für Sie Hitzewelle in Schiltach So bleiben die Senioren im Pflegeheim cool Die Hitzewelle macht vor allem Senioren zu schaffen. Das Team im Gottlob-Freithaler-Haus in Schiltach ist aber längst nicht nur für eine solche Krise gewappnet.

„Wir haben so viele lächelnde Menschen gesehen, die mit uns dem Gelingen der Nummern entgegenfieberten, erstaunt und überrascht waren und sich ganz einfach freuten. Das hat riesigen Spaß gemacht“, so der Zirkusdirektor zum Schluss der rund einstündigen Vorstellung.

Die dressierten Ziegen Olaf und Elsa waren auch nach ihrer Vorstellung die Stars im Schlossberg-Café. Foto: Baumgartner

Danach strömte das Publikum ins SGS-Café „Am Schlossberg“. Dort ging Clown Sylvia, eigentlich Mitarbeiterin des SGS-Betreuungsassistentinnen-Teams durch die Reihen und bot Lose an, unter bunten Wimpeln wurde Popcorn gemacht und der Duft von frischem Kaffee und Kuchen hing über den Besuchergrüppchen.

Unsere Empfehlung für Sie Pflegeheim in Schiltach Darum erhalten die Senioren Urlaubsgrüße von Unbekannten Damit jeder Bewohner des Pflegeheims Gottlob-Freithaler-Haus in Schiltach einen Urlaubsgruß erhält, hat sich die Sozialgemeinschaft eine Aktion überlegt.

Die Besucher kamen nicht nur miteinander, sondern auch mit den Artisten ins Gespräch. Die Bewohner des Pflegeheims erkundigten sich nach dem Schulbesuch der Zirkuskinder, wie viele Proben notwendig sind, um eine Vorstellung auf die Beine zu stellen oder wie das Leben im Wohnwagen funktioniert.

„Lose, Lose! Wer möchte Loooose?“, so trat SGS-Betreuungsassistentin Silvia Intraschak an die Schlossberg-Café-Tische. Foto: Baumgartner

Der Nachmittag hat dem Publikum so gut gefallen, dass die Sozialgemeinschaft den Zirkus auch fürs kommende Jahr ins Veranstaltungsprogramm der Schiltacher Einrichtung aufnehmen möchte – diesmal mit Streichelzoo. Besonders die Esel seien so zutraulich, so der Zirkusdirektor, dass sie mit dem Aufzug in die verschiedenen Stockwerke des Gebäudes und an die Pflegebetten der immobilen Pflegebedürftigen gebracht werden könnten.