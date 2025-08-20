Gottlob-Freithaler-Haus Schiltach: Bewohner des Pflegeheims erleben einzigartige Zirkusvorstellung

„Manege frei“ hieß es in Schiltach: Ein Zirkus verzauberte die Senioren im Gottlob-Freithaler-Haus.
Während vor dem Eingang des Pflegeheims Gottlob-Freithaler-Haus in Schiltach bunte Luftballons im sommerlichen Landregen baumelten und zwei Ziegen auf ihren Auftritt warteten, hörte man von drinnen den berühmten „Einzug der Gladiatoren“ aus dem voll besetzten Schlossbergsaal. Dort hieß es „Manege frei“, für die Stuttgarter Familie Frank mit ihrem Zirkus Bravissimo, der bereits in neunter Generation geführt wird.