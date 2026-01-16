Gottesfeiern in Bisingen: Viele Bausteine müssen sich zusammenfügen

Zur ersten Zusammenkunft vom „Forum Älterwerden St. Nikolaus“ im neuen Jahr durfte Gemma Benintende zahlreiche Seniorinnen und Senioren mit einem Gläschen Sekt im Gemeindezentrum willkommen heißen. Ihr Gruß galt vorrangig Ehrengast Pfarrer Thomas Fürst, der bereits im Voraus den Gottesdienst mit Krankensalbung hielt, unterstützt durch die Frauen vom Orga-Team und Walter Kästle an der Orgel.

Mit der Geschichte „Aller Anfang geht mit“ leitete die Sprecherin zum gemütlichen Kaffeenachmittag mit Kuchenbuffet über. Pfarrer Fürst stellte sich den Anwesenden vor. Der Leiter der Pfarrei St. Jakobus Hechingen wurde 1962 im Hegau geboren und erhielt 1991 in Konstanz die Priesterweihe. Er bestätigte den engagierten Frauen, dass sie ein reges Team sind und es gerade in heutigen Zeiten des Umbruchs umso wichtiger sei, dass Menschen in regelmäßigen Zeitabständen zusammenkommen. Bei seinem informativen Vortrag stand das Thema „Wort-Gottes-Feier mit und ohne Kommunion“ im Mittelpunkt. Dabei erläuterte der Geistliche den Unterschied zwischen Eucharistie und Wortgottesdienst.

Eine Eucharistiefeier mit Wandlung von Brot und Wein dürfe nur von einem geweihten Priester gehalten werden. Messe ist gleichbedeutend mit Eucharistiefeier. Eine Wort-Gottes-Feier sei dagegen ein Gottesdienst, der auch von Laien gehalten werde. Das Evangelium stehe im Mittelpunkt, zumal darin aus dem Leben und Wirken Christi berichtet werde.

Die frohe Botschaft wertschätzen

Wichtig sei es, eine Messe pro Woche mitzufeiern, wobei dies auch vor dem TV-Gerät möglich sei. Der Pfarrer appellierte, die frohe Botschaft wertzuschätzen und die Erfahrungen als auch Werte weiterzuvermitteln. In Schweden fahren Gläubige 150 Kilometer, um an einem Gottesdienst teilzunehmen. Bei uns werde diskutiert, wenn es sich nur um eine kurze Strecke handele. Es gelte nun, eine neue Zeit einzuleiten, viele Bausteine zusammenzufügen, was sicherlich keine einfache Situation sei.

Die durch Robert Steinemer – er wurde Mitte 2024 durch Erzbischof Stephan Burger mit der Leitung von Wort-Gottes-Feiern beauftragt – abgehaltenen Feierlichkeiten seien durchweg geistig anspruchsvoll und würden dazu beitragen, dass ein gemeinsamer Gottesdienst gehalten werden könne.

Pfarrer Fürst bat, diese zu besuchen und ebenso das Rosenkranzgebet als Form der Anbetung beizubehalten. Zudem sei ja auch noch Pater Clint da und auf rechtzeitige Einladung sei auch er selbst bereit, in Bisingen die heilige Messe zu zelebrieren.

Gemma Benintende bedankte sich im Namen aller Anwesenden bei Pfarrer Fürst für dessen Vortrag und die Beantwortung mancher aufkommender Frage und überreichte ihm als kleine Anerkennung einen Wurstkorb.