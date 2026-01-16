Gottesfeiern in Bisingen: Viele Bausteine müssen sich zusammenfügen

Beim „Forum Älterwerden“ in Bisingen sprach Pfarrer Thomas Fürst zum Thema Wort-Gottes-Feiern. Und zahlreiche Senioren hörten zu.
Zur ersten Zusammenkunft vom „Forum Älterwerden St. Nikolaus“ im neuen Jahr durfte Gemma Benintende zahlreiche Seniorinnen und Senioren mit einem Gläschen Sekt im Gemeindezentrum willkommen heißen. Ihr Gruß galt vorrangig Ehrengast Pfarrer Thomas Fürst, der bereits im Voraus den Gottesdienst mit Krankensalbung hielt, unterstützt durch die Frauen vom Orga-Team und Walter Kästle an der Orgel.