1 Kantor Christof Wünsch in Aktion – er produziert nun "echte" Video-Gottesdienste. Foto: Güntter

Die Gottesdienstplanungen der Kirchen in Villingen-Schwenningen sind während der Pandemie erschwert. Ihre aktuellen Vorhaben erläutert die Evangelische Kirche Schwenningen in einer Pressemitteilung.















VS-Schwenningen - Auch in diesem Jahr musste die evangelische Kirchengemeinde Schwenningen auf die zugespitzte Pandemielage reagieren und die hoffnungsvoll begonnenen Weihnachtsplanungen umwerfen. Allerdings sind die Bedingungen in diesem Jahr wesentlich günstiger.

Jetzt echte Video-Gottesdienste

Anders als im letzten Jahr konnte die Musik in 2G-Proben präsent aufgenommen werden. Außerdem ist es Kantor Christof Wünsch inzwischen möglich, die von ihm vorproduzierten Gottesdienste mit Musik und Wortbeiträgen nicht nur als Podcasts mit Standbildern, sondern als echte Video-Gottesdienste zu gestalten. Und die engagierten Krippenspielkinder haben sich nicht nur draußen bei Eiseskälte zu einem Fototermin zusammengefunden sondern in einer "digitalen Krippenspielwerkstatt" Texte entwickelt und ihr Vortragen am PC-Mikrofon geübt. Schließlich sorgt der ehrenamtliche Homepage-Spezialist aus dem Kirchengemeinderat dafür, dass Produktionen auf der Homepage eingestellt werden. Und anders als im letzten Jahr dürfen in diesem Jahr die Kirchen offen gehalten werden und sind Gottesdienste draußen möglich.

Ein Alternativprogramm

Daher freut sich die Evangelische Kirchengemeinde, ein attraktives Alternativprogramm vorstellen zu können: An Heiligabend feiert die evangelische Kirchengemeinde zwei Gottesdienste auf der Internetplattform Zoom. Wer an diesem Abend gerne andere Menschen sehen und mit ihnen Gottesdienst feiern möchte, kann mit PC, Laptop oder Smartphone daran teilnehmen. Hier kann man einander grüßen und miteinander singen – jeder für sich und doch alle zusammen. Bis zu 100 Teilnehmer können sich einklinken.

Um 16 Uhr beginnt der Familiengottesdienst mit kleinem Krippenspiel. Pfarrerin Märit Kaasch, das Krippenspielteam und die Krippenspielkinder gestalten diesen Zoomgottesdienst unter der Überschrift "Ganz anders". Um 18 Uhr wird ein klassischer Weihnachtsgottesdienst gefeiert. Pfarrerin Jael Berger und Simon Ziegerer laden dazu ein. Der fragende Hinblick "Und Josef?" begleitet diesen Gottesdienst.

Einlass-Zeit für die Plattform

Einlass auf der Zoomplattform ist jeweils eine halbe Stunde vorher.

Den Zugangslink und alle weiteren Informationen finden sich auf der Homepage der Evangelischen Kirchengemeinde: www.gemeinde.schwenningen.elkw-wue.de.

Dort stehen auch die zuvor aufgenommenen Video-Gottesdienste, die über Weihnachten jederzeit abrufbar sind. Hier gibt es zwei Familienangebote, die an der Krippenlandschaft in der Pauluskirche aufgenommen wurden: Eine kleine Krippenfeier sowie die musikalische Weihnachtserzählung von Jörg Wenzler, vertont von Christof Wünsch und eingespielt vom Kinderchor, Bachchor und Instrumentalisten unserer Gemeinde.

Gesungen wird zu Hause

Für Erwachsene findet sich zum Stichwort „Siehe!“ ein Gottesdienst zum Heiligabend und dem Weihnachtsfest mit Pfarrer Gölz und Ulrike Riesterer. Weihnachtliche Klänge steuern Christof Wünsch (Orgel) und Stefan Zwerschina (Trompete) bei. Mitglieder des Bach- und des Kirchenchores singen und laden ein, zu Hause in den Gesang einzustimmen.

Auch die späte musikalisch-besinnliche Christnachtsfeier kann auf der Homepage aufgerufen werden. Liturgin ist Pfarrerin Maria Gerlach, Florence und Gundula Awotula musizieren, aufgenommen wurde dieser Gottesdienst an verschiedenen Orten und am Christbaum in der Johanneskirche.

Im Kantatengottesdienst, der ab Weihnachten auf der Homepage abrufbar ist, kommt die Kantate "Lauft ihr Hirten allzugleich" von Michael Haydn zu Gehör. Im Mittelpunkt des Gottesdienstes stehen die Hirten, die aus ihrem Alltag gerissen werden und wieder in ihn zurückkehren. So wie der Kantatengottesdienst traditionell auch an der Schwelle zwischen Feiertag und Alltag steht. Kantor Wünsch dirigiert das Solisten- und Instrumentral-Ensemble, Liturgin ist Pfarrerin Jael Berger.

Planungen für den Jahreswechsel

In gleicher Weise wird es auch zum Jahreswechsel einen Video-Gottesdienst geben, den Pfarrer Simon Ziegerer zusammen mit Christof Wünsch vorbereitet hat.

Einen Open-Air-Gottesdienst gibt es an Heiligabend in Weigheim. Die Ökumenische Kinderkirche lädt dort um 16.30 Uhr zur Krippenfeier ein. Der Zugang erfolgt ab 16.15 Uhr über den Kirchenvorplatz. Gerne kann eine Laterne für das Licht von Bethlehem mitgebracht werden.

Offene Kirchen an Heiligabend sind die Evangelische Stadtkirche und die Pauluskirche, letztere ist täglich zwischen 9 Uhr und 19 Uhr für den Besuch an der großem Krippenlandschaft geöffnet ist.

Wieder Weihnachten im Briefumschlag

"Weihnachten im Briefumschlag" bietet die evangelische Kirchengemeinde in Schwenningen auch in diesem Jahr wieder an: In der Stadtkirche zu den gewohnten Öffnungszeiten, auch an Heiligabend, und ebenso in der Pauluskirche können Briefumschläge abgeholt werden, in denen sich die "Zutaten" für eine kleine häusliche Weihnachtsfeier finden. Gerne können solche Umschläge auch weitergegeben werden.