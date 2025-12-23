Gottesdienste in Weil am Rhein: Weihnachten in der evangelischen Kirche

Weihnachten mit einem Gottesdienstbesuch zu feiern, ist doch ein besonderes Erlebnis, heißt es in der Mitteilung der evangelischen Kirchengemeinde Weil am Rhein. Die bekannten und beliebten Weihnachtslieder in der Kirche zu singen, berühre die Seele. Die Weihnachtsgeschichte zu hören, über ihre heutige Bedeutung nachzudenken, spende Freude und stifte Hoffnung. Und so habe auch in diesem Jahr wieder die evangelische Kirchengemeinde Weil am Rhein in ihren Kirchen für jede Alters- und Interessengruppe besondere Gottesdienste geplant.

Krippenspiel Nach den Turmbläsern an Heilig Abend können um 15.30 Uhr in der Alt-Weiler Kirche Kinder und Eltern ein modernes Krippenspiel erleben, das das Kindergottesdienstteam um Heike Falk und Andrea Reichhelm mit vielen Kindern wieder geprobt und vorbereitet haben. In diesem Krippenspiel geht es um die Wirkung von Weihnachten als „Mission Hoffnung“ Manche Gemeindelieder begleiten die jungen Musiker Clara Keller, Pascal, Louic und Yann Letinois sowie Pepe Richards an ihren Blasinstrumenten. Horst Teichmanis ist an der Orgel zu hören.

Familiengottesdienst

Einen Familiengottesdienst für Groß und Klein, in dem Musik und eine Bildergeschichte im Mittelpunkt stehen feiert die YChurch um 16 Uhr in der Johanneskirche. Diesen Gottesdienst gestalten Kathrin Rühle und Jonathan Grimm mit ihrem Team.

Weihnachtsgottesdienst

Um 17 Uhr findet ein Weihnachtsgottesdienst in der besonders stimmungsvoll geschmückten Friedenskirche in Friedlingen statt, der von Johanna Pähler liturgisch und von Gesa Mehrle an der Orgel musikalisch gestaltet wird.

Trompetenkonzert in Es-Dur von Joseph Haydn

Um 17 Uhr wird die Christvesper in der Alt-Weiler Kirche angeboten, in der weihnachtliche Musik und die Weihnachtspredigt im Mittelpunkt stehen. Es wird der 2. Satz des Trompetenkonzerts in Es-Dur von Joseph Haydn sowie „Sound the Trumpet“ von Henry Purcell zu hören sein. Als Solisten wirken Meike Ramm, Geige und Bratsche, Matthias Ramm, Oboe, Martin Ramm, Orgel und Trompete, Moritz Ramm, Orgel und Horn sowie an der Orgel Blandine Lutz für Liturgie und Liedbegleitung mit. Die Weihnachtspredigt hält Michael Hoffmann.

Festgottesdienst am ersten Weihnachtsfeiertag

Am ersten Weihnachtsfeiertag wird um 10 Uhr für die gesamte Kirchengemeinde ein Festgottesdienst in der Alt-Weiler Kirche mit Abendmahl gefeiert. An der Orgel wird Michael Uhrmeister zu hören sein.

Am zweiten Weihnachtsfeiertag findet um 10 Uhr für die gesamte Kirchengemeinde ein der Gottesdienst in der Friedenskirche in Friedlingen statt, den Prädikant Gerd Tausendfreund gestaltet, an der Orgel Blandine Lutz.

Zu allen Weihnachtsgottesdiensten lädt die Kirchengemeinde alle Interessierte herzlich ein.