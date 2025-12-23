Gottesdienste in Weil am Rhein: Weihnachten in der evangelischen Kirche

Die evangelische Kirchengemeinde Weil am Rhein hat besondere Gottesdienste geplant.
Weihnachten mit einem Gottesdienstbesuch zu feiern, ist doch ein besonderes Erlebnis, heißt es in der Mitteilung der evangelischen Kirchengemeinde Weil am Rhein. Die bekannten und beliebten Weihnachtslieder in der Kirche zu singen, berühre die Seele. Die Weihnachtsgeschichte zu hören, über ihre heutige Bedeutung nachzudenken, spende Freude und stifte Hoffnung. Und so habe auch in diesem Jahr wieder die evangelische Kirchengemeinde Weil am Rhein in ihren Kirchen für jede Alters- und Interessengruppe besondere Gottesdienste geplant.