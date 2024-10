1 Die Trachtengruppe des Schwenninger Heimatvereins gestaltete den Erntedankgottesdienst in der Stadtkirche mit. Pfarrer Klaus Gölz (links) freute sich über deren Mitwirkung. Foto: Verein

Am vergangenen Wochenende fanden auch in Schwenningen Gottesdienste zu Erntedank statt. Die Predigten von Pfarrer Gölz und Pfarrerin Güntter konzentrierten sich auf ein Thema: Dankbarkeit und Lebenslust.









Das Erntedankfest am ersten Sonntag im Oktober gehört im Kirchenjahr zu den festen Terminen, auch in Schwenningen. Am Wochenende wurde es in der Evangelischen Kirchengemeinde Schwenningen gefeiert. Die Gottesdienste waren gut besucht.