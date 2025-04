So gibt es einen Familien-Gottesdienst mit dem Evangelischen Kindergarten Arche Noah am Sonntag, 6. April. Der Kindergarten Arche Noah wird den Gottesdienst an verschiedenen Stellen mitgestalten und bereichern. Besonderes Highlight wird ein Mini-Musical zur Geschichte des Verlorenen Sohnes, das die Erzieherinnen mit den Kindern eingeübt haben.

Gottesdienstbeginn ist 9.45 Uhr in der Laurentiuskirche Haiterbach

Kindergarten Zehntscheuer dabei

Dann gibt es einen Gottesdienst mit Beteiligung des Kindergartens Zehntscheuer in der Folgewoche, am Sonntag, 13. April. An Palmsonntag sind die Kinder des Kindergartens Zehntscheuer in der Evangelischen Kirche zu Besuch und werden den Besuchern die Geschichte von Jesu Einzug nach Jerusalem nahebringen.Gottesdienstbeginn ist um 9.45 Uhr in der Laurentiuskirche Haiterbach (Marktplatz 3)

Für die Passionsandacht am Dienstag, 15. April, werden mit viel Kreativität und Liebe verschiedene Stationen in und um die Haiterbacher Kirche aufgebaut. Die Besucher werden so auf besondere – zum Teil interaktive Weise – in die Passionsgeschichte hineingenommen.

Gottesdienstbeginn ist 19 Uhr in der Laurentiuskirche Haiterbach .

Gottesdienst auf Friedhof

Schließlich gibt es einen Gottesdienste am Ostersonntag, 20. April. Die Auferstehung Jesu feiert die Gemeinde in Haiterbach mit einem Gottesdienst ab 8 Uhr auf dem Haiterbacher Friedhof unter musikalischer Begleitung des Posaunenchors.

Um 9.45 Uhr findet ein abwechslungsreicher und feierlicher Familiengottesdienst in der Laurentiuskirche statt. Der Gottesdienst wird vom Haiterbacher Kirchenchor und vom Kinderchor „Ohrwürmer“ mitgestaltet.