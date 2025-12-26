Gottesdienste in Bad Dürrheim: Festliche Stimmung in den Kirchen

Kinder erzählten in der katholischen Johannes-Kirche von der Geburt Jesu. In Oberbaldingen ging Pfarrer Jonathan Richter auf die Weihnachtsbotschaft ein.
An Heiligabend und am ersten Weihnachtsfeiertag feierten die Christen der katholischen Johannes-Gemeinde in Bad Dürrheim mit der Christmette und einer feierlichen Messe die Geburt Jesu – ihrem nach Ostern wichtigsten Fest. Speziell für kleine Erdenbürger gab es am späten Nachmittag vor dem Feiern in den Familien an Heiligabend eine Krippenfeier, bei der Kinder der Kirchengemeinde mitwirkten.