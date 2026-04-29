Gottesdienst in Wyhlen: Paul und Maja entdecken die Taufe
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Paul und Maja Foto: Hannah Bekarew

In Wyhlen gibt es besondere evangelische Gottesdienste für alle Generationen.

Paul und Maja sind zwei Handpuppen, die in jedem Generationengottesdienst der evangelischen Kirchengemeinde Wyhlen im Einsatz sind. So wird es auch beim nächsten Gottesdienst am Sonntag, 3. Mai, sein, wie es in einer Ankündigung heißt. Es wird eine biblische Geschichte zum Thema „Taufe“ erzählt. Paul und Maja werden sich darüber unterhalten, von ihren Erfahrungen mit der Taufe erzählen und Neues herausfinden. Anschließend werden zwei Kinder im Gottesdienst getauft werden.

 

Der Gottesdienst beginnt um 10 Uhr und wird in der Friedenskirche in Wyhlen gefeiert. Er wird von einem ehrenamtlichen Team und Pfarrer Jörg Winkelströter gehalten. Er ist – wie der Name schon sagt – für alle Generationen gedacht.

Zu dem Gottesdienst sind auch diejenigen eingeladen, die in den vergangenen Wochen Geburtstag hatten. Für sie wird ein Gebet und ein Segen gesprochen. Im Anschluss gibt es Getränke und Gebäck und die Gelegenheit zum Gespräch.

 