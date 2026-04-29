Gottesdienst in Wyhlen: Paul und Maja entdecken die Taufe

1 Paul und Maja Foto: Hannah Bekarew In Wyhlen gibt es besondere evangelische Gottesdienste für alle Generationen.







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Paul und Maja sind zwei Handpuppen, die in jedem Generationengottesdienst der evangelischen Kirchengemeinde Wyhlen im Einsatz sind. So wird es auch beim nächsten Gottesdienst am Sonntag, 3. Mai, sein, wie es in einer Ankündigung heißt. Es wird eine biblische Geschichte zum Thema „Taufe“ erzählt. Paul und Maja werden sich darüber unterhalten, von ihren Erfahrungen mit der Taufe erzählen und Neues herausfinden. Anschließend werden zwei Kinder im Gottesdienst getauft werden.