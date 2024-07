1 In der Kirche St. Ulrich in Thanheim fand während des Gottesdienstes am Sonntag ein Einsatz der Polizei statt. Foto: Jörg Wahl

Nachdem zwei Polizisten einen Gottesdienst in Thanheim unterbrochen haben, ist die Empörung bei manch einem Kirchenbesucher groß. Wie wird die Situation von der Polizei bewertet?









Link kopiert



Aufregung herrschte während des Festgottesdienstes zum Patrozinium in der Kirche St. Ulrich am Sonntag in Thanheim: Pater Cheriyan Menacherry, der gerade am Ambo seine Predigt vortrug unterbrach kurz, um sich im Altarraum mit den beiden Polizisten zu unterhalten.