Gottesdienst in Onstmettingen: In der Freizeit abgeholt

1 Pfarrer Hans-Joachim Fogl sprach in seiner Predigt über die Nachfolge Jesu. Foto: Monika Spiegler Premiere in Onstmettingen: ein Gottesdienst unter freiem Himmel am Wegkreuz Stocken.







Einen besonderen Ort hat die katholische Kirchengemeinde St. Maria Onstmettingen für ihren gemeinsamen Open-Air-Gottesdienst gewählt: Auf dem Parkplatz Stocken unterhalb des Wegkreuzes, das vor 35 Jahren im Juli von der katholischen und evangelischen Kirchengemeinde Onstmettingen errichtet wurde, feierten zahlreiche Besucher eine eindrucksvolle Eucharistiefeier inmitten der Natur auf der Schwäbischen Alb. In seiner Predigt sprach Pfarrer Hans-Joachim Fogl über die Nachfolge Jesu. Er betonte, wie wichtig es sei, Christus an die erste Stelle im Leben zu stellen, dabei aber die Verantwortung für Familie und Mitmenschen nicht zu vernachlässigen.