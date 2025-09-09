Gottesdienst in Onstmettingen: In der Freizeit abgeholt
1
Pfarrer Hans-Joachim Fogl sprach in seiner Predigt über die Nachfolge Jesu. Foto: Monika Spiegler

Premiere in Onstmettingen: ein Gottesdienst unter freiem Himmel am Wegkreuz Stocken.

Einen besonderen Ort hat die katholische Kirchengemeinde St. Maria Onstmettingen für ihren gemeinsamen Open-Air-Gottesdienst gewählt: Auf dem Parkplatz Stocken unterhalb des Wegkreuzes, das vor 35 Jahren im Juli von der katholischen und evangelischen Kirchengemeinde Onstmettingen errichtet wurde, feierten zahlreiche Besucher eine eindrucksvolle Eucharistiefeier inmitten der Natur auf der Schwäbischen Alb. In seiner Predigt sprach Pfarrer Hans-Joachim Fogl über die Nachfolge Jesu. Er betonte, wie wichtig es sei, Christus an die erste Stelle im Leben zu stellen, dabei aber die Verantwortung für Familie und Mitmenschen nicht zu vernachlässigen.

 

Musikalisch begleitet Raphael Alber mit seiner Klarinette die Feier

Diese Gedanken regten viele zum Nachdenken an. Musikalisch bereicherte Raphael Alber mit seiner Klarinette die Feier und trug wesentlich zur feierlichen und zugleich besinnlichen Atmosphäre bei. Viele Gäste zeigten sich bewegt von der spirituellen Stimmung, die an diesem besonderen Platz entstand.

Grillwürste und frische Wecken in Gemeinschaft

Im Anschluss an den Gottesdienst war für das leibliche Wohl gesorgt: Bei Grillwürsten und frischen Wecken kamen die Menschen miteinander ins Gespräch und genossen die Gemeinschaft.

Auch wenn das Wetter etwas kühl war, tat es der Freude und dem guten Miteinander keinen Abbruch. Fogls Dank galt allen, die zum Gelingen dieser Feier beigetragen hatten.

 